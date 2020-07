La Poste : le site internet du groupe "momentanément indisponible" ce jeudi

La Poste, "aux abonnés absents et n'assure pas ses missions" déplore le maire de Melay

publié le 23/07/2020 à 13:50

Les messages ont commencé à fleurir sur les réseaux sociaux en début de matinée, jeudi 23 juillet 2020. "Quand l'admin sys du groupe La Poste est en congés...", se gausse notamment un internaute, accompagnant son tweet d'une capture d'écran révélant une panne du site internet de La Poste.

"Des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos données vos informations personnelles sur le site www.laposte.fr (mots de passe, messages ou numéros de carte de crédit, par exemple)", est-il en effet indiqué sur une page blanche lorsque l'on tente de se connecter sur le site du groupe postal et bancaire français.

Contactée par RTL.fr, La Poste confirme que son site "a été rendu momentanément indisponible en raison d’un incident lié au renouvellement d’un certificat de sécurité" avant un retour à la normale vers 12h30 "sur tous les navigateurs". Le groupe se veut rassurant et promet que cette procédure n'a pas remis "en cause la sécurité et l’intégrité de [ses] systèmes".

Jeudi matin, seuls les utilisateurs d'Explorer 11 ont pu naviguer sur le site du groupe, qui a tenu à présenter "ses excuses à ses clients pour le désagrément causé par cet incident". Un message qui ne devrait pas calmer tous les mécontents : "C’est affligeant de répondre d’utiliser IE11 alors que c’est un problème de certificat qui touche une myriade de sites toujours pas remplacés par une page tampon ou une redirection DNS", éructe par exemple Olivier sur Twitter.

Bonjour, notre site rencontre actuellement un dysfonctionnement technique. Nos équipes font le maximum afin de rétablir la situation au plus vite.

Une bonne journée.

Lisa 🙂 — La Poste (@lisalaposte) July 23, 2020