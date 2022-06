Comment va fonctionner le timbre du futur entièrement digital ?

Qui ne s'est jamais retrouvé dans l'incapacité de poster une lettre, car il n'avait pas en sa possession de timbre physique ? Cette situation ne devrait bientôt plus vous arriver avec la mise en place par La Poste de timbres digitaux. Ils devraient en effet bientôt faire leur apparition et permettront à chacun de poster son courrier sans l'affranchir de manière classique. Mais comment aura-t-on accès à cet affranchissement digital ?

Il suffira d'accéder, via son smartphone, à l'application La Poste. Un code à huit caractères, mêlant chiffres et lettres, vous sera ensuite donné et vous devrez l'écrire en haut à droite de l'enveloppe ou de la carte postale, à l'endroit même où vous mettiez le timbre papier. Ensuite, vous n'aurez qu'à poster votre lettre.

Très simple pour l'utilisateur, le système a été réfléchi pour éviter la fraude. La Poste a en effet prévu d'avoir en sa possession des machines très perfectionnées qui permettront de savoir si le code a déjà été scanné, ou bien si le code noté est un faux. En cas de doute, dû par exemple à une mauvaise écriture, le courrier sera vérifié manuellement par des salariés.

Ce système de timbre digital devrait être mis en place dans les six prochains mois et ne concernera, pour le moment, que les timbres verts qui coûtent 1,16 euro.

