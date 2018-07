La Poste : le prix des timbres va augmenter de 10% en 2019

publié le 27/07/2018 à 16:11

Les timbres rouges (prioritaires) et verts augmenteront de 10% à compter du 1er janvier 2019, annonce La Poste. Le timbre rouge passera ainsi de 0,95 centimes à 1,05 euro, et le timbre vert de 0,80 centimes à 0,88 centimes.



Les prix du courrier augmenteront en moyenne de 4,7%. Les tarifs pour les envois de colis domestiques des particuliers augmenteront de 1,4% soit une hausse "identique à celle de 2018" souligne La Poste. Côté entreprises, le "courrier industriel de gestion" augmentera de 2,5%, et les tarifs marketing de 1,5%.

La Poste est autorisée à augmenter ses tarifs de service postal (courrier et colis) de 5% par an jusqu'en 2022. L'objectif ? Compenser le déclin du courrier. Augmenter ainsi les prix "permet de maintenir" la qualité du service "à un niveau élevé" et "de pérenniser le service universel du courrier".

Concurrence des mails

Selon La Poste, ces augmentations sont notamment dues à la baisse structurelle du nombre de lettres expédiées dans le pays. Les ventes de timbres diminuent mais "nous continuons d'avoir autant de boîtes à lettres à desservir et autant de kilomètres à faire par nos facteurs", indique à l'AFP Arnaud Tomasi, chargé de la politique tarifaire courrier-colis à La Poste.



Concurrencé par les échanges électroniques, tels que les mails, le service courrier devrait bientôt représenter à peine 20% du chiffre d'affaires de La Poste d'ici deux ans. Cette baisse du courrier s'évalue à 550 millions d'euros de manque à gagner par rapport à 2017.

Des solutions pour payer le timbre moins cher

Pour éviter de subir cette augmentation des prix de plein fouet, La Poste invite ses clients à économiser 3 centimes d'euros par timbre en les achetant sur la plateforme web.



Elle rappelle également que les prix des stickers permettant un suivi des lettres (0,40 centimes), du paquet Colissimo pour la France métropolitaine de moins de 250 grammes (4,95 euros), et du paquet de 500 grammes de la métropole vers les pays de l'Union Européenne (12,30 euros) ne changent pas.





Selon l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), les services postaux ne représentent que 0,15% de la consommation des ménages. "Du fait de la poursuite attendue de la baisse des volumes en 2019, la consommation des ménages en services postaux relevant du service universel devrait rester stable à environ 43 euros par an et par ménage", ajoute-t-elle.