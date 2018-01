Le timbre, un produit en voie de disparition ?

publié le 01/01/2018 à 09:05

Envoyer des cartes de vœux est une pratique de plus en plus désuète. Globalement, l'envoi de courrier par le biais de La Poste connaît une chute massive, et ce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis le début des années 1970 et l'arrivée du téléphone au domicile des Français, le courrier postal est de moins en moins utilisé. Un phénomène accru par l'apparition des emails et des SMS.



Chaque année, près de 900 millions d'affranchissement en moins sont dénombrés. Malgré tout, La Poste tente de résister à cet effondrement en augmentant ses tarifs. Un marché aux enjeux importants car c'est le prix du timbre qui finance le service universel. Le timbre rouge, par exemple, fait un bond de 10 centimes en ce 1er janvier 2018. Une hausse qui représente 58% sur cinq ans.



Inexorablement, il s'agit d'un marché en décroissance. Il est ouvert à la concurrence, mais aucun opérateur ne s'est présenté. Un signe qui ne trompe pas quant à la vitalité de ce secteur. Néanmoins, certaines niches résistent, comme la lettre recommandée, le portage de la presse ou encore les faire-parts.

Pour maintenir le marché, La Poste tente également de diversifier ses services en permettant l'écriture d'une lettre en ligne, qu'un facteur se charge ensuite d'imprimer et d'acheminer. Des offres destinées à ce que le courrier postal ne devienne pas un produit de luxe.