publié le 26/04/2016 à 10:33

La semaine s'annonce compliquée pour le gouvernement de François Hollande, avec notamment une grève à la SNCF et les intermittents du spectacle qui ont occupé le théâtre de l'Odéon lundi 25 avril au soir. "Il ne manque plus qu’une grève du métro parisien, et Hollande pourra reprendre une célèbre formule de Jacques Chirac : "Les emmerdes, ça volent toujours en escadrille", estime Éric Zemmour. "Les contestations d’aujourd’hui sont fortes des succès de celles d’hier", rappelle le chroniqueur sur RTL. "Les cheminots n’ont pas oublié qu’ils ont fait plier Alain Juppé en 1995. Les intermittents du spectacle occupent le théâtre de l’Odéon comme leurs glorieux aînés de mai 68. Tous foncent dans la brèche ouverte par les jeunes contre la loi El Khomri", explique-t-il. Ainsi, les multiples reculades du gouvernement devant les contestations multiples et diverses montrent sa faiblesse.

Une mauvaise image de la France, des entreprises en danger

"Ce pouvoir est devenu le talon d’Achille du patronat. La pathétique faiblesse sondagière et politique du Président est en train de ruiner la timide amélioration des comptes de la nation. Elle favorise ce qu’il y a de pire dans le pays, son image de patrie des grèves, de royaume des cheminots fainéants et des intermittents glandeurs", pense Éric Zemmour. Néanmoins, la domination de l'idéologie anglo-saxonne venue de Bruxelles a semble-t-il aussi changé la donne.

"La SNCF, comme EDF et d’autres, faisaient la gloire des Français et la richesse du pays. Bruxelles leur a imposé son idéologie libérale. Après une longue résistance passive, le gouvernement français a accepté la semaine dernière que les lignes TGV et TER s’ouvrent dans quelques années à la concurrence européenne", rappelle Éric Zemmour. Une situation qui pourrait mettre en péril ces "mastodontes", et rendre compliquée leur ancienne mission d'aménagement du territoire. Face à cela, le discours politique reste absent.