La marche : des bienfaits insoupçonnés ?

publié le 12/04/2018 à 07:00

Selon Hippocrate « la marche est le meilleur remède pour l'Homme ». Il est d'ailleurs conseillé par toutes les instances médicales internationales de faire chaque jour 10 000 pas. Pourtant, 75% des Français n’atteignent pas cet objectif. Cette activité physique est la plus simple à réaliser et à adopter. La pratiquer régulièrement a par ailleurs des vertus non négligeables sur le bien-être physique et mental. Quels sont ses secrets ? Existe-t-il une bonne manière de marcher pour en tirer tous les bénéfices ?

Invités

- Annie Schwab, Directrice de la rédaction de Maxi

- Jacques-Alain Lachant, ostéopathe, responsable de la consultation sur la marche à la clinique du Mont-Louis, auteur de Bien marcher, ça s'apprend ! et La marche qui soigne

(Editions Payot Santé)

- Jean-Louis Etienne, médecin explorateur et auteur de Dans mes pas (Editions Paulsen)

Maxi du samedi 7 avril

Bien-marcher-ca-s-apprend-

La-Marche-qui-soigne

Dans mes pas

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).