publié le 30/03/2017 à 22:56

Quelques 20 à 30 millions de personnes sont touchées par la famine, un drame humanitaire qui est en train de se jouer en Afrique de l'Est. La sécheresse et les conflits ont frappé des pays comme la Somalie, le Kenya et une partie du Soudan.



En France, un collectif de 25 maires, initié par Yves Jégo, maire de Montereau-Fault-Yonne a décidé de lancer un appel à la solidarité pour sensibiliser l'opinion publique à ce drame humain qui se joue à quelques heures de vols seulement de nos frontières. Parmi ces maires, Arnaud Robinet, édile de Reims, tire la sonnette d'alarme : "On ne peut pas rester insensible été immobile face au désastre humain qui se joue en Afrique", se révolte l'élu.

"La France ne peut pas rester les bras croisés, il faut que nos dirigeants, le président de la République, le Premier ministre se saisissent véritablement de ce drame pour sensibiliser l'opinion internationale avec l'ONU", réclame Arnaud Robinet. "Aujourd'hui nous sommes tous focalisés sur l'élection présidentielle française mais cela ne doit pas occulter les désastres qui se passent à quelques heures d'avion de chez nous. L'indifférence ne doit plus tuer", martèle Arnaud Robinet.



Pour faire un don :

Le 9 20 20 (don de 10€ par SMS au profit d'Action Contre la Faim) ou sur le site internet de l'ONG : https://donner.actioncontrelafaim.org