publié le 22/03/2017 à 17:15

Il a su utiliser sa notoriété a bon escient. Le 15 mars dernier, la star des réseaux sociaux Jérome Jarre, 26 ans, a publié une vidéo sur son compte Twitter et sa page Facebook pour venir en aide aux victimes de la famine en Somalie.



Dans cette vidéo, il apparaît sérieux, la mine solennelle comme nous n'avons pas l'habitude de le voir. Il est connu pour être un jeune homme rayonnant.



"Ce que j'ai a vous dire, mes amis, n'est pas très facile. J'étais à l'instant au téléphone avec un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de six ans mourir en face de lui, déshydratée après qu'elle a marché 150 km avec sa maman à la recherche d'eau". Voilà comment Jérome Jarre débute sa vidéo. Il évoque ensuite ces "20 millions de personnes en Afrique de l'Est qui n'ont plus d'eau, plus de bétail, plus de nourriture et qui s'apprêtent à vivre la pire famine".



"Si on trouvait un avion, qu'on le remplissait de nourriture, qu'on le remplissait d'eau et qu'on l'envoyait là bas en Somalie ? Sur place, je connais des gens qui pourront s'occuper de la nourriture et de l'eau et de la distribuer aux bonnes personnes.", ajoute-t-il. Il lance alors un appel aux dons pour mettre en place un projet ambitieux : il demande à la compagnie Turkish Airlines, la seule qui dessert la capitale de la Somalie, Mogadiscio, de mettre un avion à disposition.

¿MAINSTREAM MEDIA WON'T TALK ABOUT IT !!!



REVOLTING !!!



LET'S MAKE NOISE !!!#TurkishAirlinesHelpSomalia ¿ pic.twitter.com/iiyQrzyLC9 — JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) 15 mars 2017

Quelques heures plus tard la compagnie a donné une réponse positive sur leur compte Twitter, et accepté d'affréter un avion cargo pouvant acheminer 60 tonnes de denrées.

Un message qui n'est pas passé inaperçu du côté des stars internationales : Omar Sy, Ben Stiller, Amanda Cerny, Calvin Harris ou encore Colin Kaepernick, le joueur de foot américain, ont fait passé l'information sur les réseaux sociaux.

Certains youtubeurs français se sont aussi associés à Jérome Jarre. Ils ont alors nommé quatre autres personnes pour les inciter à participer via le hashtag #NominatedForSomalia, comme par exemple la célèbre youtubeuse Natoo.



Trois jours après, Jerome Jarre est parvenu à collecter plus de 1,7 million de dollars, soit 1,6 million d'euros. Aujourd'hui sur sa page Love for Somalia atteint presque son objectif de deux millions de dollars.





Un succès brillant, qu'il n'aurait jamais imaginé il y a quelques années lorsqu'il s'est fait connaître par ses Vine insolents. Il est aujourd'hui l'un des utilisateurs les plus suivis sur Snapchat.