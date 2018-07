publié le 28/06/2018 à 06:20

Nombreuses sont les enseignes à avoir recours aux tickets de caisse dématérialisés. Au moment de payer vos achats, les vendeurs et vendeuses vous proposent l'envoi du fameux ticket par mail.



Une bonne idée à première vue. Comme ça, plus de tickets froissés dans un portefeuille ou une poche, plus de tickets perdus et surtout plus de papier et moins de déchets.

Mais derrière le vernis écolo de l’initiative, c'est une véritable opportunité pour les marques. Grâce à ces envois de tickets par mail, elles peuvent connaître exactement ce que vous achetez : modèle, taille, couleur... et donc logiquement associer vos achats à votre identité. Une aubaine pour personnaliser les offres promotionnelles qu'elles vous enverront.

Encore une menace donc pour les données personnelles. Il faut aussi nuancer car bien souvent les marques connaissent déjà exactement le contenu de vos paniers grâce aux cartes de fidélité. Cela leur permet ensuite de vous envoyer un mail pour connaître votre avis sur le dernier produit que vous achetez dans leur enseigne.

Davantage de données collectées

Ce qui change avec cette pratique, c'est qu'une personne qui ne fait pas partie d'un programme fidélité pourra voir ses données personnelles collectées de cette façon, ce qui permet d'élargir encore les bases de données des marques. En France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) garantit notamment un droit d'accès et un droit d’opposition vis-à-vis des organismes qui collectent des données personnelles.



Concernant le droit d'accès: "vous pouvez demander à un organisme s'il détient des données sur vous (site web, magasin, banque...) et demander à ce que l’on vous les communique pour en vérifier le contenu". Quant au droit d'opposition : "vous pouvez vous opposer à tout moment à ce qu’un organisme utilise certaines de vos données".

Une pratique vraiment écolo ?

Plus de papier d'accord, mais est-ce que opter pour l'envoi du ticket par mail est si écolo ? Ces envois consomment de l'énergie. C'est ce qu'a montré Mike Berners-Lee, dans son ouvrage How Bad Are Bananas? : The carbon footprint of everything, comme l'a souligné L'Obs. Selon l'auteur, l'empreinte carbone d'un mail représente 4 grammes de CO2. La pollution vient surtout des équipements liés au fonctionnement des réseaux, en particulier des centres de stockage de données (datas centers).



Les data centers, ces lieux qui abritent les serveurs sont aussi particulièrement énergivores. Il faut alimenter les serveurs en électricité et surtout les refroidir. 4.326 data centers existent à travers le monde, dont 147 en France, d'après le site datacentermap.com. Pas si écolo donc les tickets de caisse par mail.