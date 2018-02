publié le 28/02/2018 à 09:31

Un recul très net. L’Insee vient de publier l’indicateur de confiance des français dans l’avenir. Il se dégrade très sensiblement en ce début d’année. Mais quand vous embarquez fin de mois et pouvoir d'achat en bateau et que le second tombe à l’eau, le premier souffre et la confiance s’évapore.



L’indice du moral des ménages est en chute de 4 points en février. Et s’il reste encore à son niveau moyen de longue période, il n’en a pas moins perdu tout le terrain gagné depuis l’été. On notera que ce recul correspond à la chute, très sensible elle aussi, de la cote de confiance du président de la République et du Premier ministre.



L’Insee n'identifie les causes de ce retournement de tendance. Mais nous les avons déjà analysées ici : les mesures destinées à gonfler le porte-monnaie des classes populaires et moyennes ne prendront leur effet global que dans plusieurs mois alors que les hausses des dépenses contraintes et des taxes en tous genres ont été déclenchées dès le 1er janvier.

Dans la polémique entre les économistes indépendants et le gouvernement sur le recul à venir du pouvoir d'achat, les français ont tranché en faveur des premiers qui estiment que le compte n’y est pas. La floraison de mouvements sociaux autour du thème des hausses de salaires chez Air France, Lafarge ou Valeo en sont des signes avant-coureurs très explicites.



Ces inquiétudes sur le pouvoir d’achat ne vont pas favoriser la reprise. Si cet effritement de la confiance dans l’avenir, c’est à dire dans des perspectives de meilleures conditions de vie, se confirment, il y aura mécaniquement un ralentissement de la consommation et plus grave encore, des interrogations sur le volume des investissements des entreprises.



Pour renverser le regain de pessimisme en cours ou, à tout le moins, d’attentisme méfiant, l’exécutif devra certainement accélérer les promesses sur les heures supplémentaires, les crédits d’impôt pour les emplois à domicile ou la mort programmée de la taxe d'habitation. Pas évident alors que les taux d’intérêt de la dette amorcent leur remontée. Mais difficile de ne pas y songer car quand Confiance et promesses sont en bateau… vous connaissez la suite.

Les plus

- Inquiétude en Gironde : Ford va se désengager de son usine de boite de vitesse de Blanquefort. 900 emplois sont menacés.



- Un nouveau marché se développe dans nos campagnes : celui du matériel agricole d'occasion. Nos paysans sont suréquipés et immobilisent des millions d'euros inutilement.

La note du jour

05/20 à Nicolas Revel. Le directeur général de l’Assurance maladie qui gère la plus grosse base de données confidentielles d’Europe, est sévèrement mis en garde par la Comission nationale informatique et libertés (Cnil) sur l’insuffisante protection de nos informations les plus personnelles.