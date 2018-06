Payer au supermarché en moins de 30 secondes

publié le 25/03/2018 à 08:52

Même si on peut discuter le bien fondé du phénomène, force est de constater que dans de plus en plus dans les supermarchés, les caisses traditionnelles sont supprimées et remplacées par des caisses automatiques. On scanne soi-même ses achats et on paye par carte bancaire. Une start-up israélienne, SuperSmart nous propose de payer sans sortir les affaires du panier ou du caddie.



Il faut au préalable télécharger l'application ad-hoc sur votre smartphone. Ensuite quand vous arrivez dans le magasin, vous commencez vos courses en scannant le code barre de chaque produit et quand vous avez terminé, vous allez alors au check-out, à la caisse en quelque sorte.

Tout va alors se passer en moins de 30 secondes. Dans un premier temps, vous allez poser votre caddie sur un emplacement marqué au sol. Il va y avoir un calcul du poids de tous les produits qui sont dans le caddie puis une comparaison avec le poids des produits que vous avez scannés. Si le poids est le même, vous payez via votre application sur laquelle vous avez enregistré votre carte bancaire, et c'est terminé.

S'il y a une différencie de poids, si c'est plus lourd que prévu, ça signifie que vous avez oublié de scanner certains produits. Des capteurs vont les repérer et vous voyez alors apparaître sur l'écran de votre smartphone, la liste de ces produits. Vous les ajoutez manuellement et vous payez.

SuperSmart est déjà installée dans des supermarchés en Israël. La start-up est en discussion avec des grandes chaînes françaises.



On peut faire le rapprochement avec Amazon Go. Le supermarché ouvert par le géant américain à Seattle va encore plus loin. La technologie est un peu secrète. Vous entrez dans le magasin et vous scannez un QR code contenu dans votre application Amazon. Vous faites vos courses, vous mettez les produits dans votre panier. Inutile de les scanner. Puis vous sortez du magasin, sans passer par la moindre caisse et tout est payé en ligne, sans intervention de votre part.



Les technologies utilisées par Amazon sont un savant mélange de caméras qui suivent à la trace les consommateurs, de capteurs qui reconnaissent les produits mis dans le panier. Pour l'instant l'expérience est limitée à une seul petit supermarché.