La cocaïne et le gaz hilarant, des drogues de plus en plus répandues en France

On y apprend que la cocaïne connaît une "accessibilité exceptionnelle" , associée à un taux de pureté très élevé : 59 % en moyenne dans les saisies de moins de 10 grammes, soit plus du double de celle de 2011. Les saisies en 2017 ont atteint "un niveau inégalé" avec 17,5 tonnes, selon les chiffres officiels. Seul 1,6 % des 18-64 ans sont usagers en 2017 contre 1,1 % en 2014, rappelle toutefois l'OFDT.

La cocaïne et le gaz hilarant bientôt mainstream ? Ces deux drogues sont de plus en plus répandues en France métropolitaine, selon une note de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ( OFDT ) publiée ce jeudi 20 décembre. La publication s'appuie sur des études menées dans huit grandes villes dont Paris, Lyon et Marseille. Elle fournit peu de données chiffrées et est "essentiellement qualitative", reposant notamment sur des observations ethnographiques en espaces urbains et festifs.

Une note de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) publiée ce jeudi 20 décembre démontre que cocaïne et protoxyde d'azote sont de plus en plus consommés.

