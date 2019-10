La chronique de Laurent Gerra du vendredi 25 octobre 2019

et Jade

Ce lundi 25 octobre, Mademoiselle Jade commence par accueillir un Valéry Giscard-d'Estaing ému du prochain passage à l'heure d'hiver, mesure qui a été prise dans le cadre de son quinquennat dans les années 1980. "Oui, le changement d'heure, c'est mon fils, ma bataille, le fils des mes entrailles, ho ho ho... Et aucun de mes successeurs n'a eu la courtoisie de le mentionner. Alors que c'est une mesure très courageuse. Parce que ça réduit l'éclairage en début de soirée, ça n'aide pas le matin à aller faire ses besoins sans éclairage !"

Selon de nombreux experts, en cette fin d'année, on devrait connaître une explosion des ventes de sexbot, autrement dit, des robots conçus pour faire l'amour. Une technologie qui intéresse les frères Bogdanov, qui ont chacun un sexbot, actuellement "au service après vente de chez Darty". "Eh bien Grishka, ma poupée d'amour du futur a refusé de dormir avec moi et elle s'est mise en mode 'auberge du cul tourné'", explique Igor. Ce à quoi son frère lui répond : "Eh bien Igor, la mienne a un bout de menton coincé quelque part et depuis, elle clignote". La technologie de l'amour robotisé n'a pas l'air encore au point.

Une récente étude agite la communauté scientifique : selon elle, 20% des Français souffrent de problème chronique. Michel Chevalet, journaliste scientifique, explique : "La souffrance, comment ça marche ? Si vous mangez un tofu trop chaud, vous vous brûlez un petit peu la langue, ça vous picote, et vous passez à autre chose. Mais si vous vous cognez le petit orteil au coin du lit, vous souffrirez atrocement. Il est scientifiquement prouvé que vous allez hurler des injures, puis vous mettre à sangloter, appeler votre mère et tenter de vous amputer vous-même au couteau l'orteil concerné tant vous dégusterez...".