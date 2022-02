La chronique de Laurent Gerra du mercredi 23 février

Dans un rapport au vitriol, l’Académie Française vient de lancer une alerte sur l’invasion du franglais dans notre vocabulaire. Grand défenseur de la langue française, Alain Finkielkraut tacle ce phénomène. "Les barbarismes anglo-saxons ont envahi nos conversations. Même dans nos villes et nos régions, on parle franglais. Comment justifier que pour dire que l’on aime habiter dans la vallée de la Loire on dise 'I like my Loire Valley' ? Ou que Maubeuge est une 'Creative city' ? Ou que l’on dise 'Smile in Reims' ou 'Sarthe me up' ?".

Gérard Depardieu a créé la surprise la semaine dernière en créant un compte Instagram. "Salut mes followers, c’est Gégé ! Aujourd’hui je vais vous livrer mon secret pour avoir toujours une bonne mine ! C’est facile, il suffit de boire un litron de blanc dès le réveil ! A demain pour une nouvelle vidéo !" lance l'acteur.

Les restrictions sanitaires qui pesaient sur le secteur culturel ayant enfin été levées, on peut de nouveau manger et boire dans les cinémas depuis la semaine dernière. Une décision qui ne ravit pas Fabrice Luchini : "un adulte qui mâchouille bruyamment son pop-corn devenant l’écran comme une vache qui rumine en regardant passer les trains… ça me ferait presque regretter le variant delta et les conférences de presse d’Olivier Véran".