La chronique de Laurent Gerra du mercredi 1er septembre

Jeudi 2 septembre marquera le grand retour en classe des élèves. Une rentrée scolaire qui semble inspirer Alain Souchon. "À la maternelle, les p’tits gueulent comme des gorets qu’on envoie à l’abattoir, du coup les parents ont l’impression de les abandonner, alors ils pleurent aussi, c’est sympa", explique l'interprète d'Allô maman bobo. Il a même une solution pour les 600.000 tests salivaires hebdomadaires à l'école : "il faut augmenter les cours de musique, tu récupères les litres de salive que les marmots laissent dans leurs flûtes à bec et y a plus qu’à tester".

Cette rentrée ne laisse pas non plus de marbre Benjamin Castaldi. "Comme bonne résolution, je vais écrire un livre de recettes minceur. Ça s’appellera Les recettes de ma mamie cocue pour mon papy queutard". L'animateur explique ainsi que "quand mon papy rentrait d’Hollywood où il était avec Marilyn, ma mamie lui préparait des petits plats pour l’accueillir, par exemple la soupe à la grimace". Une recette très simple : "on prend la litière du chat, on la fait infuser dans de l’eau avec des ongles de pieds et des chaussettes sales"

De son côté, Jean Lassalle a publié une vidéo dans laquelle il se met en scène en train de débroussailler ses terres et invite Éric Piolle et Yannick Jadot à le rejoindre. Des images tournées dans le but de se "foutre de la gueule de ces grands nigauds d’écolos ! Ils ne connaissent pas la nature, la vraie : les ronces qui piquent le cul, les échardes qui te rentrent dans les panards et les rochers qui te font les mains calleuses. Et c’est qui le seul candidat qui a le cul tanné, des panards en bois et des paluches en acier ?" C'est lui.