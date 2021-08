La chronique de Laurent Gerra du lundi 30 août

Dans un livre consacré à Emmanuel Macron qui vient de sortir, Gaëlle Tchakaloff révèle des propos très durs tenus par François Hollande à l’égard de son successeur à l’Élysée. Des allégations que l'ancien chef de l'Etat réfute : "Pourquoi dirais-je du mal d’un petit arrogant qui m’a trahi, planté un couteau dans le dos, essuyé ses Berluti d’ignoble banquier président des riches sur ma tronche, hein, pourquoi ? Je lui souhaite, comme ce qui m’est arrivé : le meilleur pour la fin !".



De son côté, le Professeur Didier Raoult sera ce mardi 3 août officiellement à la retraite en tant que professeur des universités, mais ce dernier ne compte pas s'arrêter là: "Bien sûr qu’on veut ma peau, pitchoune ! Je dérange tous les laboratoires avé leurs vaccins qui marchent pas. Mais tu sais, même si on me met à la retraite, je continuerai ! Je vais tenir la rubrique « Santé et grande gueule» chez Hanouna ! On va mettre des nouilles dans l’slip à tous les fadas d’la piqûre ! C’est que d’la science !".

Enfin, Thierry Ardisson a dévoilé la bande-annonce de L’hôtel du temps sur France 3, une émission qu’il promet depuis plus de deux ans. "C’est une émission révolutionnaire dans laquelle je vais interviewer les morts grâce à la technique du Deep-fake qui permet d’animer les visages." lance le présentateur. Un projet qui ne plait visiblement pas à François Mitterand, contraint d'intervenir : "arrêtez de dilapider l’argent du contribuable avec vos émissions racoleuses et vulgaires ! Je crois aux forces de l’esprit, vous pouvez compter sur moi : je vous persécuterai !".