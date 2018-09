La redevance télévisuelle est "une nécessité absolue", pour Jack Lang

publié le 14/09/2018 à 19:21

Petit couac au gouvernement ce vendredi 14 septembre. La ministre Françoise Nyssen a expliqué qu'elle souhaitait que la redevance ne soit plus conditionnée à la possession d'un téléviseur, mais qu'elle soit étendue aux autres écrans, notamment les ordinateurs, tablettes et téléphones portables. La ministre a été recadrée dans la foulée par Matignon, qui a dit que ce n'était pas d'actualité.



"L'idée de Françoise Nyssen n'est pas absurde, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une évidence, les écrans se sont multipliés, les modes de diffusion se sont diversifiés, c'est un monde nouveau", commente Jack Lang, ancien ministre de la Culture, qui évoque "un problème qui n'est pas facile à résoudre" et "un sujet difficile techniquement et juridiquement." Pour lui, la redevance "est vitale pour la survie du service public", c'est donc "une nécessité absolue" et en vigueur dans nombre de pays.

Jack Lang, outre la redevance, tient également tout particulièrement aux Journées du patrimoine, qui ont lieu ce week-end du 15 et 16 septembre. Un événement qu'il a créé "au siècle dernier", s'amuse-t-il. Ces derniers temps, le patrimoine est au coeur de nombre de discussions, notamment avec la bataille du Loto de Stéphane Bern.

Jack Lang lui, est "très heureux que ces Journées du patrimoine, année après année, conquiert de nouveaux visiteurs", confie-t-il. "Cela montre à quel point le patrimoine est une passion française, affirme-t-il, il faut que les pouvoirs publics consentent des efforts croissants pour assurer l'entretien et la restauration du patrimoine."

