La chronique de Laurent Gerra du jeudi 31 mars

Philippe de Villiers, soutien d'Éric Zemmour, s'est invité ce jeudi 31 mars dans la chronique de Laurent Gerra. Alors que l'ex-polémiste et désormais candidat à la présidentielle était l'invité de RTL, l'interview n'a pas été du goût du patron du Puy-du-Fou. "Si j’attrape dame (Alba, ndlr) Ventura, je l’emmène chez l’exorciste. À force de signe de croix, d’eau bénite et de gousses d’ail, il va lui retirer le malin. Elle deviendra douce comme un agneau".

Le pape François, lui, réfléchit à se rendre en Ukraine. "Ils sont surtout orthodoxes. Ce sont des barbus avec des saladiers dorés à l’envers sur la tête et leurs églises, elles ont des petits nénés sur le toit", constate-t-il. Quant à une éventuelle rencontre avec le dirigeant Vladimir Poutine, le souverain pontife a déjà une idée. "Je vais lui demander de ne pas tirer des missiles sur les cloches quand elles vont survoler la Russie pour rentrer à Rome".



Enfin, Lambert Wilson se lance dans une toute nouvelle pièce de théâtre : La SNCF est une femme. "L’idée est de jouer sur scène l’intégralité des annonces TGV, qui durent désormais aussi longtemps que les trajets. Une œuvre fascinante, écoutez plutôt : 'Bienvenue à bord du TGV 2547 à destination de Marseille Saint-Charles. Je suis Lambert, votre chef de bord, I’m Lambert, your chief of board, et je suis accompagné de Jean-Michel, votre hôte de propreté, mister dustbin, señor detritus.'"