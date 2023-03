La chronique de Laurent Gerra du lundi 13 mars

Coup dur pour François Bayrou dont on vient d’apprendre qu’il est renvoyé en correctionnelle car soupçonné, avec une dizaine de personnes du Modem, de détournement d’argent européen au profit de son parti : "Hop, hop, hop ! Mahademoiselle Jade, ne soyez pas dupe. C’est une fa-ke niouze. On veut me nuire, on veut me déstabiliser, on veut briser mon destin présidentiel. Mais aujourd’hui, c’est l’heure de vérité."



Le dirigeant de la Tchétchénie, Kadyrov, serait gravement malade. Ce dictateur, proche de Vladimir Poutine, aurait été empoisonné. Nous sommes en direct avec le président russe… : "Privet…" Avez-vous peur, vous aussi, d’être victime d’un empoisonnement, méthode que vous-même avez vraisemblablement pratiquée… : "Ah ah ah… Moi pas avoir peur parce que moi avoir goûteur personnel… Tiens, justement lui être avec moi…"

De plus en plus de voix s’élèvent pour demander l’interdiction du réseau social chinois TikTok. Et la semaine dernière, les dirigeants de TikTok ont rencontré le gouvernement français à ce sujet. On en parle avec notre chroniqueur d’ « On refait le monde », meilleur ami de la Chine, Jean-Pierre Raffarin. Tchang tching boong zhouu, Jean-Pierre : "À vous aussi, princesse de l’aube naissante, je souhaite une bonne année du lapin aux olives."

