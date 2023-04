La chronique de Laurent Gerra du 5 avril

Alors que le Rassemblement National a le vent en poupe dans les sondages, sa Présidente à l’Assemblée Nationale, Marine Le Pen vient d’inaugurer l’école des cadres de son parti. Bonjour Madame Le Pen : "Bonjour Madame. Si c’est pour une inscription, voyez le secrétariat." Je voudrais d’abord en savoir plus sur cette école des cadres du RN que vous venez d’inaugurer. Votre école s’appelle « Campus Héméra », n’est-ce pas ? : "Mais oui, Madame ! Comment vouliez-vous que je l’appelle, mon école ? « Sup de Coco », « Campus de Saint-Ouen » ou « La Sorbonne à tout faire » ? Ce n’est pas le genre, Madame !"

Tiens, bonjour Fabrice Luchini… : "Salut la Jade… J’espère que t’as passé ton week-end à Cergy-Pontoise ?" Non, je n’avais rien à acheter à Ikéa…: "Je te parle pas d’Ikéa, je te parle de la nouvelle scène nationale de Cergy où se joue en ce moment "Les chercheurs"…" C’est de la danse ? : "La Jade, elle pense que c’est le spectacle de fin d’année de danse country de sa cousine des Charentes à la salle des fêtes Herbert Léonard entre le Chaussea et le Buffalo-Grill… Non, la Jade ! C’est ni de la danse country ni du Madison… C’est de l’afro-danse pratiquée par les chevaliers des footworks psyché…"



Il est temps de retrouver Pascal Praud en direct de CNEWS, où il s’apprête à présenter sa célèbre émission "L’heure des pro" : "Bonzour…" Alors Pascal, de quoi allez-vous parler aujourd’hui ? : "Et bien nous parlerons de la sécheresse. Ou plutôt : de la soi-disant sécheresse…" Ah non vous n’allez pas vous aussi tomber dans le complotisme climatique ! La sécheresse est une réalité très préoccupante… : "Admettons. Mais alors… Si la sécheresse est une réalité, pourquoi la police utilise des canons à eau pour repousser les blacks-blocs ? Si la sécheresse est une réalité, pourquoi est-ce qu’Emmanuel Macron se noie dans les sondages ? Si la sécheresse est une réalité, pourquoi Air France ne réduit pas sa flotte ? Si la sécheresse est une réalité, pourquoi les dindons continuent de faire glouglou ? Je pose la question au 32-10… Et à mon invité du jour, Daniel Guichard !"

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info