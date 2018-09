et Jade

publié le 19/09/2018 à 09:44

Les Grosses Têtes de notre ami Laurent Ruquier ont repris cette saison avec toujours le même succès. Une personnalité se détache : Jeanfi Janssens qui, par ailleurs, va participer à l'émission de TF1 Danse avec les stars.



"Bonjour à tous et bienvenue aux Grosses Têtes, avec aujourd'hui Pierre Bénichou, Cristina Cordula, Philippe Manœuvre, Arielle Dombasle et J'Enfile En Scène. Ça va J'Enfile ?", lance l'animateur, imité par Laurent Gerra. "Ah bah moi, ça va bien hein ! J'me prépare pour Danse avec les stars. Ma mère, elle a ressorti mon tutu et mes ballerines de quand j'étais p'tit, hein !", répond l'humoriste, lui aussi imité par Laurent Gerra.

"Il ne reste plus qu'à trouver la star qui va danser avec vous. Hou ! Et on commence ces Grosses Têtes avec une question de votre épouse, Pierre : madame Bénichou de Bruxelles. Hou ! Comment appelle-t-on la danse de Cuba ? Une idée Cristina ?", demande Laurent Ruquier.

"Mon chéri, c'est pas gentil : pourquoi tu dis que j'ai le cul bas ? Alors que mon cul, il est manifaïk !", réplique la présentatrice de télévision, imitée par Mademoiselle Jade. "Hou qu'elle est idiote ! Elle confond son postérieur avec le pays de Castro ! Une idée, Arielle Dombasle ?", réagit l'animateur, toujours imité par l'humoriste.



"Chez Casto, y'a tout c'qui faut, outils et matériaux, Casto, Casto, Castoramaaaaaaa !", entonne l'actrice, imitée par Mademoiselle Jade. "Elle est complètement lessivée, Arielle !", se désespère Laurent Ruquier.