et Jade

publié le 05/07/2018 à 10:09

Depuis le début de la saison, la chute du producteur Harvey Weinstein et le hashtag "Balance ton porc" ont monopolisé l'actualité. Voyons comment Thierry Ardisson a traité le sujet dans sa nouvelle émission Les Terriens du dimanche.



"Salut les Terriens, salut les Terriennes ! Cette semaine on parle de harcèlement sexuel avec Raquel Garrido, Franz-Olivier Giesbert, Jeremstar, et notre invitée exceptionnelle Carla Bruni", déclame l'animateur, imité par Laurent Gerra.

"Alors Carla, sers les fesses ! Je t'ai préparé une interview Ardi, une interview Con, une interview Ardisson", prévient-il. "Carla, tu as défendu Harvey Weinstein cette semaine dans la presse. Qu'est-ce qui s'est passé , tu as fumé la moquette ?", lui demande-t-il.

"Pas du tout, je l'aime bien Harvey Weinstein !", répond Carla Bruni, imitée par Mademoiselle Jade. "Il a produit d'excellents films, et puis il a tous mes disques", ajoute-t-elle.