La chronique de Laurent Gerra du 20 juin 2019

publié le 20/06/2019 à 09:24

Vendredi 21 juin aura lieu la Fête de la musique, une "fête sympa" selon Alain Souchon, "les CM2 de l'école Pierre Perret chantent encore avec la maîtresse qui fait la chef d'orchestre, sympa Madame Pélissier". "Dans les cafés, y'a des groupes de vieux ringards bedonnants qui font des reprises des Rolling Stones avec une nana bourrée qui danse avec du vomi sur sa robe, sympa le vomi le jour de la Fête de la musique !".

Quant à Francis Cabrel, il explique sur RTL comment il a préparé l’événement : "J'ai installé un petit podium et des guirlandes lumineuses dans mon jardin, ce sera tellement tellement plus convivial de faire ça à la maison avec des copains, une guitare et quelques bières. L'avantage du jardin c'est que pour faire pipi nos bières, on sera directement à côté de ma cabane au fond du jardin et qu'on n'aura pas besoin de marcher pendant une heure sur le chemin bordé de cailloux qui roulent sous la semelle".

À un an des élections municipales et alors que les sondages lui sont favorables, Anne Hidalgo fait l'objet d'un livre intitulé La Reine-maire de Paris, un ouvrage critique pour lequel Laurent Gerra a imaginé les hymnes correspondantes. "Je m'en allais plein d'allégresse sur le trottoir à toute vitesse à trottinette, soudain qui vois-je devant moi ? Une vieille dame et son cabas avec roulettes. Je renverse la vieille qui pousse un cri, je fais pas gaffe et je m'enfuis, à trottinette", chantonne Bourvil.

Sur l'air de "Oh Marie", Johnny chante également Paris : "Oh mairie, si tu savais, tout le mal que tu as fait. Oh mairie, si on pouvait enfin un jour se déplacer, sans tout le temps être bloqués, moi qui roule toute la journée, sans pouvoir avancer, dans le bruit et la fumée. Les conducteurs vont s’entretuer".