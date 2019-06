La chronique de Laurent Gerra du 19 juin 2019

publié le 19/06/2019 à 10:21

Les frères Bogdanov viennent de l’annoncer : ils vont relancer leur célèbre émission Temps X mais cette fois non pas à la télévision mais sur le net. Igor Bogdanov tente d'expliquer ce qu'est Internet : "C’est comme le minitel sauf que les dames toutes nues ne sont pas pixélisées mais bien réelles". Mademoiselle Jade rappelle alors qu'Internet existe déjà puisqu'on est en 2019. De quoi méduser les deux frères : "J’ai l’impression que la droïde Jade se fout un tout petit peu de notre gueule" dit l'un, "Eh bien Igor, la droïde Jade fera moins la maline quand elle aura subi le bug de l’an 2000 et que ses circuits internes seront foutus", répond l'autre.



C'est bientôt le début de l'été et qui dit été, dit jardin et qui dit jardin dit bien sûr Stéphane Marie, le célèbre jardinier de Silence ça pousse. "Quand au jardin revient l’été,

plante ta carotte au potager !", lance-t-il. Pour "vé-gé-ta-li-ser" son balcon, "on va vider une ou deux brouettes de terreau, on ajoute une poignée de lombrics, un sac de fumier de cheval, du marc de café, on fait pipi dessus et on retourne tout ça avec la fourche", explique l'animateur.

Comme chaque jour Pascal Praud anime les auditeurs ont la parole sur RTL. "Aujourd’hui on va parler de la circulation automobile bloquée à Paris à cause d’Anne Hidalgo. Doit-elle démissionner et servir de fusible à la colère des Parisiens ? Peut-elle servir de fusible alors qu’elle n’a pas la lumière à tous les étages ? Je pose à la question au 3210", lance-t-il.