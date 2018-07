La CGT dément avoir perdu 34% de ses effectifs

publié le 27/12/2017 à 22:25

La CGT a comptabilisé 427.431 adhérents en novembre, en baisse de 8% sur un an, un recul lié à des "retards habituels" de cotisations, a assuré mercredi 27 décembre une dirigeante du syndicat, Gisèle Vidallet. Par cette déclaration, elle dément catégoriquement une information du Canard enchaîné qui évoquait une chute de 34%.



"C'est trop précoce pour donner des chiffres pour 2017, mais je ne suis pas inquiète", a déclaré Gisèle Vidallet. Pour ces raisons de retards de cotisations des adhérents, la CGT tient une comptabilité sur deux ans, afin de donner le temps aux syndicats de faire remonter les informations à la confédération, qui les centralise.

Les chiffres de 2016 ne sont pas clos et devraient l'être en mars 2018. À ce stade, la CGT a comptabilisé 649.898 adhérents en 2016, en baisse de 0,7% sur un an, a précisé Gisèle Vidallet.

Ces décalages sont tout à fait habituels Karl Ghazi, CGT Paris Partager la citation





Le Canard enchaîné daté de mercredi 27 décembre affirme que la CGT a enregistré une baisse d'adhésion de 34% cette année, une information qui "n'est pas juste", selon Gisèle Vidallet.



"Un adhérent peut parfois régler ses cotisations de l'année 2016 en 2017 et un syndicat ne reverser sa quote-part qu'en 2018. Ces décalages sont tout à fait habituels et ne constituent en rien une anomalie", a de son côté souligné Karl Ghazi, de la CGT Paris dans un communiqué. En 2015, le syndicat recensait 676.165 adhérents.



En terme d'adhésion, la CFDT est de loin la première, avec plus de 860.000 adhérents revendiqués en 2012, ses chiffres les plus récents. FO ne communique que très peu non plus sur ses chiffres. Jean-Claude Mailly, son numéro un, avait revendiqué en 2011 "environ 500.000" adhérents.