Fraude aux allocations : la CGT veut qu'on arrête de "fliquer les chômeurs"

publié le 09/11/2017 à 16:36

14% des demandeurs d'emplois ne remplissent pas leurs obligations de recherche d'emploi. C'est le résultat du premier bilan du contrôle de la "recherche effective de travail", mise en place il y a un an et demi. Selon les chiffres publiés jeudi 9 novembre par le journal Les Échos, cela représente un peu moins de 40.000 chômeurs, sur les 270.000 contrôles réalisés depuis la généralisation du dispositif.



"La fraude est vraiment minoritaire", explique Philippe Nackaerts, secrétaire général des travailleurs privés d'emploi et précaires à la CGT au micro de RTL. Selon lui, plutôt que de "fliquer les chômeurs", Pôle emploi devrait "utiliser ses agents pour que les remboursements se fassent mieux et pour que le suivi des chômeurs et l'accompagnement soient effectifs."

Pour réaliser ce premier bilan du dispositif, 12.000 vérifications par mois ont été réalisées par 200 contrôleurs. Emmanuel Macron souhaite désormais multiplier les effectifs par cinq les effectifs pour les porter à 1.000.



"Prenez plutôt des contrôleurs pour contrôler les évasions fiscales qui représentent sans doute beaucoup plus de milliards que la fraude qui existe chez les chômeurs", s'indigne-t-il. Le gouvernement doit lancer très prochainement la réforme de l'assurance chômage.