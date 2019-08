La Braderie de Lille démarre ce samedi et durera tout le week-end

publié le 31/08/2019 à 01:56

C'est l'événement du week-end dans le Nord de la France. La Braderie de Lille démarre ce samedi 31 août. Et comme chaque année, les bradeux et les chineurs sont au rendez-vous et ne rateraient ce rassemblement pour rien au monde.

"La Braderie de Lille c'est une ambiance particulière. Incontournable. Il y a une réminiscence, ça nous remonte en arrière, notre enfance. Ça nous permet aussi de valoriser des objets qui peut être auraient fini à la poubelle ou auraient disparus", déclare Laurent, un fan de la Braderie, sur RTL.

"Depuis deux ans, depuis que c'est mieux structuré, c'est plus plaisant", estime-t-il. "Avant, il y avait des gens qui venaient déjà le jeudi, voire le mercredi, voire le mardi. C'était la force d'empoigne. Là c'est quelque chose qui est plus encadré donc c'est plus agréable", se réjouit-il.