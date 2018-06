Jack Lang interpelle Anne Hidalgo sur Twitter à propos de la propreté de Paris

publié le 06/06/2018 à 04:34

Tous les maux de la ville de Paris sont-ils imputables à Anne Hidalgo ? La maire de Paris est régulièrement la cible de nombreuses critiques et l'ancien ministre de l'Éducation, Jack Lang, s'est joint au bal par l'intermédiaire du réseau social Twitter.



Le président de l'Institut du monde arabe revient d'un voyage à Tokyo et a notamment observé que la capitale du Japon serait plus propre que la capitale française. "La ville est d'une propreté exemplaire", selon lui. Jack Lang a alors tenu à le signaler à Anne Hidalgo sur Twitter. Il l'invite notamment à "passer quelques jours" à Tokyo, estimant que Paris pourrait "s'en inspirer".

Le dossier de la propreté a souvent été présenté comme l'un de ses grands combats d'Anne Hidalgo pour la ville de Paris. Malheureusement, la propreté et l'incivisme a toujours été un problème dans la capitale.

Chère @Anne_Hidalgo ,

Je rentre d’un séjour à #tokyo. Tu devrais y passer quelques jours. La ville est d’une propreté exemplaire. #Paris pourrait s’en inspirer. — Jack Lang (@jack_lang) 5 juin 2018