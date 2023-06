L'horoscope du vendredi 30 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3e décan, vous continuez à recevoir des influx de la très séductrice conjonction de Vénus et de Mars. Il est donc possible que vous soyez très emballé, enthousiasmé par une rencontre, ou par un succès très valorisant pour votre ego. En tout cas, quoi que vous entrepreniez en ce moment, vous pouvez être sûr que cela vous vaudra un succès. Maintenant, surveillez le côté financier parce qu’il peut y avoir des dépenses excessives et des rentrées irrégulières.

















Taureau

2e décan, Jupiter arrive chez vous avec armes et bagages. Au positif, vous vous sentirez valorisé par une reconnaissance, vous serez productif financièrement et vous aurez des facilités dans plusieurs domaines. Au négatif, vous pouvez avoir une tracasserie administrative, ou être obligé d’emprunter pour acquérir un bien. Par ailleurs, il y a de la détente dans l’air, et même un air de vacances pour certains. Les voyages sont très favorisés.

Gémeaux

Né après le 15 juin, soyez prudent jusqu’au 10 juillet ! Certes, Mars est bien placée et vous avez la pêche, une forte volonté également, mais il se peut que votre goût prononcé pour la vitesse ne soit pas toujours un atout. Tant que vous serez rapide dans votre tête, tout ira pour le mieux. Mais si vous vous emballez sur quelqu’un, vous risquez de vous tromper sur cette personne et si vous appuyez sur l’accélérateur en voiture, vous pourriez vous faire verbaliser.

Cancer

Vénus est toujours en mauvaise posture et vous devriez en avoir des échos si vous êtes du 3e décan. Soit c’est dans le domaine amoureux que vous avez soudain peur que l’autre ne soit plus aussi attaché à vous, soit c’est dans le domaine financier que des soucis se présentent. Peut-être que vous avez fait une dépense que vous ne deviez pas faire. Cependant, dans certains cas, une somme tout à fait inattendue pourrait vous être versée.

Lion

Étant donné que Vénus est à présent dans votre 3e décan, sa dissonance avec Uranus est exacte et les tensions dont il a été question depuis plusieurs jours sont à leur maximum... Elles vont donc décroître rapidement. Un autre élément de votre zodiaque indique que vous êtes vraiment tourmenté en ce moment, ça se calmera après le 6 juillet. 2e décan, Jupiter arrive tout en haut de votre ciel et va y stationner bientôt. Une promotion, une reconnaissance ?

Vierge

À l’heure où le Soleil s’est levé, Vénus était en parfaite harmonie avec Saturne. Si vous avez un choix difficile à faire, cette conjoncture devrait vous y aider car vous en verrez les avantages à long terme. Et si vous avez peur de perdre l’amour ou l’affection d’un proche, vous devriez être rassuré sous cette conjoncture. D’autant plus que Saturne est rétrograde et que c’est probablement quelque chose à quoi vous pensez trop !

Balance

Vous semblez être très impatient, 3e décan, à propos d’un projet dont vous attendez la réalisation depuis un certain temps. Alors que pour le 1er décan, il y a un sentiment de réussite par rapport à son projet à lui, pour le 3e la réussite n’est pas certaine et c’est ce qui vous déstabilise intérieurement. Mais il se trouve que Vénus va longuement stationner précisément dans votre secteur des projets tout juillet et une partie d’août. Croyez-moi, vous serez content.

Scorpion

Né fin octobre et début novembre, le Soleil et Mercure vous envoient de bons influx qui parlent de détente, de loisirs, une bonne conjoncture pour ceux qui vont partir en vacances. Toutefois, le secteur concerné est aussi celui qui gère