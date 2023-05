L'horoscope du vendredi 19 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune arrive ce soir en Gémeaux et sera en dissonance avec Saturne. Cela ne vous touche pas personnellement, mais vous serez quand même sensible à ce qu’il se passe "ailleurs", que ce soit en France ou dans un autre pays. Je peux me tromper, bien sûr, mais la configuration donne une impression de chaos, de quelque chose qu’on ne maîtrise pas. Encore une fois, vous n’êtes pas concerné de près, ce sont des informations que vous recevez.

Taureau

Vous avez de nombreux atouts, des forces mises en valeur par la nouvelle Lune. Parmi elles, il y a votre sens pratique. Si vous êtes un vrai Taureau, vous avez l’art de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent, mais il faut que vous ayez du temps, qu’on ne vous mette pas la pression. Plus on vous la met et plus vous avez envie de ralentir. Cela dit, ne traînez pas trop non plus à répondre aux sollicitations, c’est ce que vous dit la nouvelle Lune.

Gémeaux

Vous avez de nombreuses facettes, mais pas forcément une double personnalité. Vous n’avez pas "d’alter" comme les personnes dissociatives. Mais vous êtes tout à fait capable de "jouer" à être quelqu’un d’autre, et vous changez souvent d’attitude et même parfois d’opinions, suivant avec qui vous êtes. C’est pour cela qu’on dit de vous que vous êtes un caméléon. Toutefois, en ce moment, Saturne vous impose de la concentration et vous êtes obligé de rester vous-même en toute circonstance, ce qui vous ennuie.

Cancer

Vous êtes connu pour votre sensibilité et pour votre caractère bien trempé. Sous des apparences un peu dures parfois, se cache quelqu’un de plus vulnérable qu’on ne le pense. Et si on vous sent fragile, on peut être surpris par la force qui se dégage de vous. Bref, vous êtes changeant, à l’image de votre planète maîtresse, la Lune. La nouvelle Lune d’aujourd’hui est très sensible et intuitive, en phase avec Neptune, aussi écoutez vos petites voix intérieures.

Lion

C’est demain que Mars entrera dans votre signe, à 17h33, donc rendez-vous demain. Par ailleurs, la nouvelle Lune d’aujourd’hui est troublante (prévisions écrites le 6 avril) et il se peut même qu’il y ait une certaine violence dans l’air, qui vous oblige à mobiliser vos forces pour ne pas être atteint par cette violence. Cela dit, je peux me tromper et accorder trop d’importance aux aspects qui font qu’on a l’impression d’une sorte de chaos.

Vierge

Le contexte étant ce qu’il est, il est normal que vous ressentiez le besoin de vous évader, de prendre de la hauteur et d’arrêter de vous prendre la tête. C’est ce que dit la nouvelle Lune. Mais force est de reconnaître que ce n’est pas facile, et encore moins pour ceux qui reçoivent l’opposition de Saturne car tout vous semble ralenti ou plus difficile que d’habitude. En outre, vous pouvez aussi être pessimiste ; mais vos amis sont là et sont un bon soutien.

Balance

La nouvelle Lune du Taureau met l’accent sur Vénus, et donc sur vos amours... ou sur votre argent, selon votre priorité du moment. Quoi qu’il en soit, Vénus est plutôt en bonne position, elle domine votre thème et va vers une harmonie avec Uranus. Il est donc possible que vous ayez une surprise, un imprévu dans l’un des domaines cités. Le 1er décan ne semble pas être concerné : il se concentre sur une négociation en cours, ou à venir.

Scorpion

1er décan, heureusement que Saturne est en phase avec vous car elle joue un rôle très positif en vous obligeant à rester rationnel, à ne pas vous laisser contrôler par vos émotions ; et il semble qu’elles soient fortes en ce moment ! Il faut dire que ce qu’il se passe dans le monde extérieur a de quoi vous obliger à vous poser des questions, alors que vous auriez envie que les choses soient plus simples. Exprimez vos peurs, vous verrez, ça vous fera du bien !

Sagittaire

La dissonance de Saturne, dont nous parlions hier, n’a pas que des côtés négatifs, mais il est vrai que vous êtes plus souvent focalisé sur ce qui ne va pas que sur ce qui va (avec Saturne). 1er décan, il se peut que cette planète vous oblige à faire ce que vous n’aimez pas faire : vous remettre en question. C’est-à-dire mettre sur pause, prendre du recul, et vous poser les bonnes questions sur vos choix et comportements. Sur ce qui vous a conduit là où vous en êtes...

Capricorne

La nouvelle Lune d’aujourd’hui, dans le 3e décan du Taureau, fait alliance avec Neptune, et c’est un bon aspect pour votre 3e décan. Votre intuition est décuplée par la conjoncture et vous avez plus de facilité à communiquer. Cependant, vous avez peut-être un lien spécial avec l’un de vos proches, qui fait que la communication est silencieuse, mais vous sentez que quelque chose se passe, que ça circule entre vous. Il peut aussi y avoir un petit flirt, tout à fait platonique.

Verseau

Certains seront peu sensibles à la nouvelle Lune, mais elle semble avoir des répercussions sur votre 3e décan. Les luminaires sont en effet en harmonie avec Neptune (dans votre secteur d’argent) et avec Mars qui occupe votre secteur du travail quotidien. On pourrait penser qu’un boulot sur lequel vous êtes depuis longtemps va enfin vous rapporter. Mais, apparemment, il faut tenir compte du contexte social qui n’est pas brillant (voir demain).

Poissons

Vous êtes très favorisé par la nouvelle Lune, en phase avec Neptune, qui est dans votre 3e décan, et avec Mars en bonne relation avec vous également. Vous pourriez avoir des superpouvoirs, surtout du côté de votre intuition ! Une tendance à fusionner avec l’autre et à ressentir ce qu’il/elle ressent. Cependant, vous pouvez aussi être trop fusionnel, vous devez surveiller ça de près dans la mesure où cela suppose que l’un se sacrifie à l’autre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info