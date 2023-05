L'horoscope du samedi 20 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjoncture en général est positive pour vous et l’entrée de Mars en Lion ne fait qu’ajouter en vous le désir d’agir pour la bonne cause. 1er décan, vous êtes le mieux servi jusqu’au 6 juin. Nous parlerons demain de l’entrée du Soleil en Gémeaux, qui sera un élément positif de plus pour vous permettre d’être actif, de trouver des solutions ou du matériel si besoin est. Il est possible aussi que vous repreniez une entreprise qui a périclité et que vous parveniez à la redresser (à terme).

Taureau

Mars occupe à présent le 1er décan du Lion, et cette planète étant dynamique-agressive, il peut autant y avoir de la colère contre quelqu’un, contre vous-même qu’un déménagement qui vous perturbe. Le Taureau étant très attaché aux lieux où il vit, un déménagement est un grand stress pour vous, plus que pour d’autres. Tout comme la colère que vous pouvez ressentir et qui détruit un peu l’estime que vous avez pour la personne qui vous contrarie.

Gémeaux

A priori, Mars en Lion est bien disposée et accélère vos processus mentaux. Vous êtes plus rapide à comprendre, à agir, à vous déplacer, mais vous parlez aussi trop rapidement. Faites attention, vous risquez de révéler des choses que vous devriez garder pour vous. Si on vous confie un secret, essayez de le garder pour vous ! Un petit déplacement peut aussi être au programme du 1er décan d’ici le 6 juin.

Cancer

Dans votre 2ème secteur, Mars peut jouer un rôle dans le domaine de l’argent, où vous aurez tendance à le dépenser facilement, autant pour des choses utiles que pour des futilités. Le plaisir de la dépense sera plus important que tout ! Mais d’autres formes de plaisir se feront aussi plus exigeantes : le plaisir de manger, celui de l’amour aussi avec une libido qui se réveille et vous incite à séduire tous azimuts, sans la moindre envie de vous retenir.

Lion

Mars entre dans votre signe à 17h33 et que ce soit son opposition à Pluton ou sa dissonance avec Jupiter, vous êtes impuissant face à un problème, ce qui vous perturbe beaucoup, 1er décan. Cela vous perturbe parce que Mars chez vous active votre besoin d’être dans l’action et que son opposition à Pluton met une sorte de veto à vos initiatives. Il y a un mur devant vous et vous n’y pouvez rien, si ce n’est prendre du recul, ou de la hauteur.

Vierge

Mars restera en Lion jusqu’au 10 juillet, c’est votre secteur 12, il faudra donc lever le pied pendant quelques jours côté boulot, 1er décan jusqu’au 6 juin. Ne cherchez pas à trop en faire, vous vous sentiriez rapidement envahi et surtout désorganisé. Parfois, il est bon d’avoir plusieurs projets en même temps, cela vous empêche de mettre trop de poids sur un seul (qui ne marchera pas dans ces conditions). Mais trop, c’est trop !

Balance

Les forces de Mars sont au service de vos projets et de vos amitiés. Et comme les Gémeaux s’imposent demain, tout ira dans le bon sens pour vous, 1er décan. Vous serez moins stressé ! Il est vrai que tant que Mars était en Cancer, vous ne pouviez rien lâcher et tout ce que vous faisiez était non seulement difficile, mais il fallait vous investir à fond et c’était aussi très chronophage. Mars a transité le Cancer depuis le 25 mars... Les résultats sont très proches.

Scorpion

Mars occupe à présent votre secteur 10, celui de la profession et des événements importants de votre vie. Il se passe certainement quelque chose de difficile, ou douloureux pour le 1er décan. Peut-être que d’autres planètes de votre thème adoucissent la conjoncture, je ne peux pas le savoir, mais sur le papier celle-ci est brut de décoffrage, notamment pour les natifs des 23, 24, 25 octobre. Et Pluton étant dans le coup, vous êtes impuissant...

Sagittaire

Vous êtes épargné, Mars est bien placée et ses dissonances ne vous touchent pas personnellement. Mais faites attention à ne pas exprimer des opinions qui seront mal interprétées. Vous parlerez parfois un peu trop vite (1er décan jusqu’au 6 juin) et vous risquez de le regretter puisque Saturne est toujours en dissonance avec vous. Toutefois, la configuration peut avoir un côté réparateur (début du signe), et vous faire retrouver votre vitalité.

Capricorne

Transformation, régénération, réparation, ce sont les mots-clés pour décrire l’impact des astres sur votre signe. La situation vous donnera probablement de la force, une force liée à une colère. Même si vous n’êtes pas concerné personnellement par les événements, vous trouverez que c’est fort de café et qu’il faut faire quelque chose. Peut-être même tout reprendre de zéro ? C’est éventuellement ce qui sera choisi par ceux qui décident...

Verseau

Jusqu’au 10 juillet, Mars s’oppose à vous tout en formant d’autres dissonances. Né au début du signe (20 au 23 janvier, voire plus) il y a peut-être un deuil à faire, et un renouveau par la suite. En tout cas, Mars va peut-être mettre le processus en route (jusqu’au 6 juin pour votre 1er décan) et ceux qui ne sont pas encore sensibles à Pluton auront juste un conflit, un rapport de force à affronter, peut-être parce que vous serez furieux d’une injustice ?

Poissons

Certaines personnes dont vous vous occupez, professionnellement ou amicalement, pourraient avoir des ennuis et votre premier mouvement sera de les aider. Mais ils risquent de ne pas se laisser faire. Vous avez de bonnes intentions, 1er décan jusqu’au 6 juin, mais apparemment ceux à qui vous vous adressez ne le voient pas du même œil. En outre, si vous êtes né autour des 25, 26 février, vous avez peur d’une situation, réelle ou imaginaire.

