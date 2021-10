L'horoscope du mercredi 20 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La pleine Lune oppose la Balance et votre signe. C'est-à-dire que vous avez une prise de conscience à opérer, 3e décan, en ce qui concerne une relation, ou la manière dont vous gérez cette relation. Peut-être que vous vous demandez si vous devez continuer, rester avec la personne ? Il semblerait que vous devez surtout et avant tout, neutraliser les effets nocifs que cette relation peut avoir sur vous.

Taureau

La Lune est chez votre voisin Bélier, le Soleil en face en Balance, c'est donc la pleine Lune. C'est le moment où vous êtes le plus conscient d'une situation que vous préféreriez ne pas affronter. Soit cela vient d'une relation, peut-être de votre couple, soit cela vient de vous et de la manière dont vous vous considérez. Il y a quelque chose de vous que vous n'aimez pas et cela vous contrarie davantage ces jours-ci.

Gémeaux

Elle est valorisante cette pleine Lune, elle gonfle peut-être un peu votre ego, mais elle vous veut du bien parce qu'elle vous fait prendre conscience (encore plus) de votre pouvoir de séduction. Elle s'adresse au 3e décan, et elle peut aussi vous donner envie de vivre des moments de plaisir et d'insouciance, ce qui ne vous arrive pas souvent depuis quelques mois. Si vous avez envie de draguer, ne vous gênez pas.

Cancer

C'est une des quatre pleines Lunes de l'année qui se forme dans des secteurs importants de votre zodiaque et nul doute qu'il se passe quelque chose en famille ou en couple qui demande à être " réparé ". L'une de vos relations s'est détériorée au fil du temps (3e décan) et cela vous apparait encore plus clairement ces jours-ci. Vous vous demandez si vous ne pourriez pas en faire plus pour que ça s'arrange.

Lion

3e décan, la pleine Lune vous regarde de près et concerne une petite histoire de coeur que vous preniez un peu à la légère jusqu'à présent et qui pourrait se développer. C'est peut-être ce que l'autre voudrait, mais vous vous demandez si vous en avez envie ou non. A partir du moment où vous vous posez la question c'est que vous avez la réponse... Sinon, cette question ne vous traverserait pas l'esprit.

Vierge

Le Soleil et la Lune opposent des secteurs d'argent, 3e décan, vous continuez à réfléchir à un investissement ou alors vous avez décidé, après mûre réflexion, d'effectuer un achat. Si vous n'êtes pas vraiment sûr de vous, la pleine Lune vous y aidera, même s'il est possible que vous ne voyiez que le côté négatif de cette affaire. Dépêchez-vous, le Soleil entre samedi en Scorpion et vous passerez à autre chose.

Balance

La pleine Lune oppose votre 3e décan au 3e décan du Bélier, il y a donc une décision à prendre pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Cela peut autant concerner votre couple que votre vie professionnelle. Toutefois, qui prend la décision, vous ou l'autre ? Cela dépend bien entendu de votre thème, mais comme vous disposez aussi d'un bon aspect de Jupiter, on peut penser que ce sera de toute façon en votre faveur.

Scorpion

Les secteurs qui gèrent à la fois votre travail, votre forme et les difficultés que vous pouvez avoir sont éclairés par la pleine Lune (3e décan) et votre intuition vous sera très utile pour faire ce qui est nécessaire concernant votre travail ou votre forme. D'instinct, vous n'iriez pas voir le médecin par exemple, mais cela demande réflexion surtout si vous avez des symptômes ou quelque chose qui n'est pas normal.

Sagittaire

Une pleine Lune très éclairante et positive pour votre 3e décan, elle est impliquée dans l'un de vos projets ou l'une de vos relations et vous démontre par A B que vous avez raison de faire tel ou tel choix, ou que vous avez tort ! Il est important que vous suiviez votre instinct, et que vous ne vous laissiez pas influencer par ce que les autres pensent ou disent. L'une de vos relations pourrait être manipulatrice.

Capricorne

La pleine Lune oppose la Balance et le Bélier, des secteurs fondateurs de votre zodiaque. L'un gère votre carrière, l'autre votre vie intime et vous devez (3e décan) trouver un équilibre entre les deux, vous consacrer à ces domaines de manière équitable pour que tout le monde soit content. Vous êtes souvent très investi dans votre boulot et un peu moins dans votre vie privée. Rétablissez l'équilibre.

Verseau

Une intéressante pleine Lune, qui renseigne sur une idée que vous avez développée et surtout qui vous pose la question de savoir comment vous allez la faire connaître, à qui et surtout la manière dont vous allez en parler. Mais il peut aussi être question de votre relation avec un proche, qui vous demande réflexion parce qu'elle pourrait, elle aussi, évoluer ; un enfant pourrait quitter la maison par exemple.

Poissons

Les secteurs du zodiaque qui s'opposent avec la pleine Lune sont des secteurs financiers et si vous avez à réfléchir à quelque chose, à prendre conscience ou à décider de quelque chose, c'est bel et bien votre rapport à l'argent et à la manière dont vous le dépensez qui est en question. Il se peut aussi qu'on vous réclame une somme que vous êtes sûr de ne pas avoir à payer et il va falloir vérifier ; ne laissez pas traîner.