L'horoscope du samedi 10 juin 2023

Bélier

Il y a des excès de tous les côtés, par exemple 1er décan, vous serez trop généreux ; mais l’est-on jamais assez ? Et, 3e décan, vous aurez une imagination débordante. Évidemment, en tant que Bélier actif/réactif, vous aurez du mal à vous contrôler et d’ailleurs vous n’en aurez pas très envie. Certains pourraient toutefois être en train de tomber amoureux (1er décan) ou de se lancer un défi (2e décan).

Taureau

C’est encore orageux pour le 2e décan qui semble être en conflit avec quelqu’un de la famille. Toutefois, la conjoncture est également propice au stress du déménagement, ou à celui des travaux à faire chez vous. En revanche, 1er décan, Vénus parcourt jusqu’en octobre votre secteur de la famille et de la maison. Une nouvelle déco, un mariage (Jupiter est chez vous) ? Quelqu’un du passé peut aussi faire son retour.

Gémeaux

Vénus est la vedette du jour, elle reçoit un aspect de Jupiter qui indique que, soit vous serez trop dépensier, soit vous poursuivrez quelqu’un qui vous plaît de vos assiduités. Et il n’est pas sûr que ce soit une bonne idée car vous en ferez trop et obtiendrez l’effet inverse à celui recherché. Attendez demain, Mercure entrera dans votre signe et vous disposerez d’un formidable humour, ce sera votre meilleur atout pour plaire.

Cancer

La Lune étant dans votre secteur de voyages, vous ne rêverez que d’une chose, pouvoir vous évader. Le 3e décan en aura la possibilité, mais surtout grâce à son imagination. L’aspect entre Mercure et Neptune dont je vous ai déjà parlé est exact aujourd’hui, et il est de ceux qui décuplent votre capacité à fuir la réalité au profit d’une création de votre imaginaire, bien plus plaisante.

Lion

Vénus progresse chez vous 1er décan et forme un aspect dynamique avec Jupiter. Vous ferez du charme tous azimuts, à tel point qu’on se demandera si vous ne jouez pas la comédie. Peut-être parce que vous voulez vous rassurer sur votre pouvoir de séduction... Toutefois, Vénus représentant aussi l’argent, certains feront une ou des dépenses inconsidérées. N’allez pas trop loin !

Vierge

Votre tendance à vous faire du souci, à vous inquiéter pour ceux que vous aimez est accentuée aujourd’hui. Mais est-ce que vous n’êtes pas en train de vous faire des films ? Mercure et Neptune peuvent vous emmener très loin de la réalité et vous inciter à donner trop d’importance à des détails. Vous pouvez aussi craindre pour votre santé, mais il est possible que vous vous écoutiez trop.

Balance

Il n’est pas sûr que ce week-end soit très reposant. Certains d’entre vous recevront des amis et ils risquent de se sentir envahis, en plus du travail que cela leur demandera. Comme vous aimez bien traiter ceux que vous recevez et que vous essayez toujours de leur offrir le meilleur, vous vous donnerez beaucoup de mal. 1er décan, vous ferez des efforts pour vous faire accepter par quelqu’un, ou pour l’attirer dans vos filets.

Scorpion

Un week-end très cool et reposant pour le 3e décan, un peu moins pour les autres ! 2e décan par exemple, vous aurez certainement une responsabilité un peu stressante. Ou alors, Mars étant tout en haut de votre zodiaque, il peut y avoir un conflit ou en tout cas un rapport de force souterrain avec votre partenaire ou avec un parent qui se montre un peu trop autoritaire à votre goût. Ne vous laissez pas faire…

Sagittaire

En bonne position pour ceux du 1er décan, Vénus est aujourd’hui en dissonance avec votre maître, Jupiter. Cela signifie que vous en ferez trop, que vous dépasserez les limites. Soit côté séduction et désir de plaire à tous, soit côté finances avec des dépenses que vous ne pouvez peut-être pas vous permettre. 2e décan, si vous avez une compétition sportive ou un duel intellectuel, vous serez gagnant.

Capricorne

1er décan, vous semblez être très attiré par quelqu’un, au point d’en être un peu tourmenté. Cela vous angoisse car vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance. Il est difficile de le savoir à l’avance, vous avez donc le choix de faire un essai, de prendre le risque, ou de passer votre tour et de vous dire, après coup, que vous avez peut-être raté une bonne occasion (1er décan principalement).





Verseau

Il y a une dissonance entre Vénus, face à vous, et Jupiter. Ce n’est pas un mauvais aspect, mais il a un rôle d’amplificateur. Quelqu’un vous poursuit de ses ardeurs, peut-être ? Ce n’est pas désagréable, certes, mais en tant que Verseau vous n’aimez pas être chassé, vous préférez être le chasseur... 1er décan, vous avez tout le week-end pour régler la question. 2e décan, il y a de l’eau dans le gaz...

Poissons

La Lune transite votre signe et accentue votre sensibilité. Toute marque d’affection sera la bienvenue, vous en aurez grand besoin et ce sera même indispensable pour certains, parce que ce sera une preuve. La preuve qu’on vous aime, qu’on est attaché à vous. Or, 1er décan, vous êtes en manque en ce moment, les uns parce qu’ils en ont assez de leur célibat, les autres parce que l’être aimé semble s’éloigner.

