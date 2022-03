L'horoscope du mardi 8 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est la soirée, plus que la journée, qui devrait être amusante, excitante, différente des autres. En tout cas, si vous êtes sensible à la conjoncture, une réunion amicale se révèlera passionnante grâce aux sujets que vous aborderez. Cela peut aussi être une réunion politique, ou d'un autre genre, mais où vous rassemblerez vos forces communes afin de développer des idées sur l'entraide et la solidarité.

Taureau

La Lune termine sa traversée de votre signe en formant un bon aspect avec Pluton. Une expérience, qui a pu être un peu longue à vivre, vous a cependant enrichi et vous avez pu approfondir votre connaissance de l'être humain à travers ce que vous avez vécu. À moins que vous n'ayez repris des études, ou que vous n'ayez fait une formation qui est un important pilier dans votre vie.

Gémeaux

La Lune atteindra votre signe en fin de journée, ce qui signifie que vous devriez passer une excellente soirée, peut-être grâce à une rencontre que vous venez de faire ou que vous allez faire, 1er décan. 2e décan, un peu de patience si vous êtes en plein litige, il n'y en a plus pour très longtemps. 3e décan, la dissonance de Neptune est activée (surtout jeudi), méfiez-vous des influences extérieures.

Cancer

Vénus et Mars vous regardent depuis un secteur d'argent, il se peut que ce soit un sujet de discorde entre vous et votre personne favorite. Pour l'instant, cela ne concerne que le 1er décan, mais tout le signe peut ressentir cette conjoncture a minima. 2e décan, on a pu ou on va vous offrir une occasion de progresser professionnellement. 3e décan, vous pourriez vous débarrasser d'une emprise.

Lion

1er décan, vous êtes sous l'influence discordante de Vénus et Mars jusqu'au 18 mars (ou moins). Et vous, 2e décan, il semble que vous ayez une sorte de litige financier, peut-être avec l'administration, surtout pour ceux nés après le 8 août. Restez droit dans vos bottes, pas de coups bas. 3e décan, une discussion ou une négociation avec quelqu'un d'inflexible risque de vous mettre le moral dans les chaussettes.

Vierge

3e décan, ne vous dévalorisez surtout pas, vous avez la force en vous et personne au monde n'a le droit de vous faire douter de vous. Ne vous laissez pas influencer. 2e décan, il faut rétablir une justice mais vous n'osez pas sortir l'artillerie lourde ? Faites-le, vous avez des armes efficaces. 1er décan, grâce à la conjonction entre Vénus et Mars, vous pourriez faire une rencontre dans le cadre du travail.

Balance

Vous recevez d'excitants influx, natifs du 1e décan. Est-ce une rencontre ou une proposition de partenariat qui vous réjouit autant ? En tout cas, vous êtes très joyeux ! 2e décan, le travail est votre essentiel en ce moment et si vous en cherchez un, faites feu de tout bois car vous pourriez trouver votre bonheur. 3e décan, un bon aspect de Saturne commence, à terme vous aurez trouvé un bel équilibre.

Scorpion

Vous avez l'aide de Pluton, 3e décan, pour retrouver de l'intérêt dans ce que vous faites, même si votre métier n'est pas passionnant, un de ses à-côtés semble être intéressant. 2e décan, le bon aspect de Jupiter vous valorise, vous pourriez à juste titre vous sentir mis sur un piédestal. 1er décan, la paire Mars/Vénus peut autant créer de la discorde et des émotions négatives, que de la passion amoureuse.

Sagittaire

1er décan, à votre grande surprise, vous pourriez découvrir que vous avez des sentiments ou un lien particulier avec quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, le climat semble excitant. Le 2e décan y aura droit, mais Jupiter crée une situation injuste pour l'instant (né après le 7 décembre). 3e décan, Saturne vous dit de faire un tri dans votre entourage pour ne garder que les relations authentiques.

Capricorne

3e décan, si vous devez discuter d'argent, négocier un prêt, faites confiance à votre instinct, mais aussi à vos expériences passées. Ne laissez pas votre interlocuteur vous désarçonner, restez fort et déterminé. 2e décan, élargissez votre cercle de connaissances pour booster votre activité. 1er décan, si vous sentez que vous devez réclamer ce qu'on vous doit, faites-le tout de suite.

Verseau

Le 1er décan est dans tous ses états et l'amour autant que l'argent peut être responsable d'émotions fortes. Si c'est l'amour, ne vous emballez pas trop vite ! En couple, une grosse dispute ou un regain de désir ? 2e décan, pour vous aussi, l'argent est attendu et devrait arriver bientôt (né après le 4 février). 3e décan, hélas Saturne ne vous aide pas à progresser ; au mieux, vous stationnez...

Poissons

L'union fait la force, c'est ce que vous dit Pluton depuis des années. Nombre d'entre vous ont pu se constituer un réseau amical et maintenant ils s'appuient dessus. 3e décan, vous êtes en train de vous y consacrer, vous avez encore un an devant vous pour vous enrichir de la compagnie des autres. 1er et 2e décan, l'aspect de Pluton est fini mais le pli est pris, vous continuez à vous faire des relations.