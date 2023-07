L'horoscope du jeudi 20 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C’est une conjoncture encore meilleure que celle d’hier puisqu’en début d’après-midi la Lune rencontrera Vénus dans le 3e décan du Lion. En totale harmonie avec vous, ce qui signifie que ce que vous ressentez de positif et qui est lié à l’amour vous fera rayonner. Vous distribuerez des bonnes ondes autour de vous, qui seront liées à votre état intérieur qui pourrait bien être un état de bonheur. Notamment né après le 15 avril.

Taureau

Votre planète, Vénus, est rétrograde depuis lundi et le restera jusqu’au 4 septembre. Cela ne l’empêche pas d’être active, simplement c’est dans votre intimité que cela se passe. Dans votre tête, dans votre coeur, dans vos tripes. Mais ce que vous ressentez ne s’exprime pas ou très peu. Il est possible que vous éprouviez des sentiments très forts (3e décan) et que vous vous empêchiez de les exprimer parce que, peut-être, vous n’êtes pas sûr de vous ?

Gémeaux

Une rencontre encore plus intéressante a lieu ce jeudi : la Lune croise la route de Vénus, une excellente conjoncture liée à votre vie affective. Certes, Vénus étant rétrograde, peut-être que vous vivez plus les choses en pensée qu’en actes... Mais il n’empêche que vous ressentez une émotion particulière quand vous pensez à une certaine personne et que ce sera accentué aujourd’hui. Si vous voulez que cela se concrétise, soyez patient !

Cancer

C’est le 3e décan qui reçoit le plus d’énergies, et des énergies vraiment très agréables ! La Lune rencontre Vénus à la fin du Lion (28ème degré) et vous allez certainement en recevoir les bienfaits. D’abord pour votre corps : vous vous sentirez bien, vous vous ferez du bien et serez détendu. Ensuite, côté coeur, vos sentiments seront exaltés et l’envie de "posséder" l’autre se fera plus pressante. Mais n’allez pas l’étouffer !

Lion

Vous recevez une des meilleures conjoncture, et elle se répétera en août : la Lune rencontre Vénus dans votre signe. Votre aspiration à aimer et à être aimé devrait être à son comble. Vous avez rencontré quelqu’un ? Ou alors cela peut se passer dans la journée... Toutefois, Vénus étant rétrograde, c’est probablement d’abord une histoire qui va se vivre dans votre tête. A moins que vous n’ayez besoin de réfléchir.

Vierge

Tout en discrétion, comme hier, vous exprimerez vos sentiments à votre manière, peut-être en vous montrant plus généreux avec ceux que vous aimez, ou en leur apportant plus d’attention, de soin... Vous n’êtes pas de grands bavards quand il s’agit d’émotions, en revanche vous pouvez parler des heures d’un livre, d’un film, de politique, bref de tout ce qui n’engage pas vos émotions.

Balance

La jolie rencontre du jour entre la Lune et Vénus sera très favorable à votre signe et surtout au 3e décan (né après le 18 octobre). Qu’il s’agisse d’amitié, d’amour ou d’un projet qui vous tient à coeur, vous serez content, fier de vous, heureux de la tournure que prennent les événements. D’ailleurs, vous vous projetterez probablement dans un futur où tout se passera comme vous le prévoyez dans votre tête.

Scorpion

La conjoncture est belle, mais la façon dont vous la recevrez dépendra de vous et de votre optimisme ou de votre pessimisme. Vous aurez le choix entre aimer et vous laisser aimer, ou prendre des distances par rapport à une histoire qui ne vous comble pas, qui n’est pas assez forte et intense pour vous satisfaire. C’est d’ailleurs quelque chose qui dure depuis longtemps et peut-être que vous vous êtes lassé ?

Sagittaire

Pour vous aussi la rencontre entre la Lune et Vénus est top, surtout 3e décan. Il faut dire cependant que Vénus est rétrograde et que ce que vous ressentez peut rester indicible : vous ne l’exprimerez pas forcément. Mais vous constaterez probablement un pic de bien-être intérieur, en pensant à l’amour et au plaisir, au début de l’après-midi et jusqu’à 16-17 heures. Gardez cela pour vous, vous en profiterez mieux !

Capricorne

Il y a aujourd’hui une rencontre entre la Lune et Vénus, qui a bonne réputation. Le sentiment amoureux sera exalté intérieurement (Vénus est rétrograde) et cela vous conduira à repenser aux bons moments que vous avez vécus dans le passé, mais sans éprouver de nostalgie, au contraire. Cela dit, vous pouvez aussi avoir fait une rencontre et vous poser moult questions sur ce qu’il va advenir.

Verseau

Encore une parfaite conjonction aujourd’hui, celle de la Lune et de Vénus, face à votre 3e décan, surtout pour ceux nés après le 14 février. Mais tout le signe en aura plus o