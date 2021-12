L’horoscope du lundi 13 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous allez apprécier les influx de Mars, il n'y aura pas plus actif que vous, plus volontaire et déterminé à réussir. Quoi qu'i vous en coûte, vous atteindrez tous vos objectifs. Il faut dire que vous développerez une très belle énergie, que vous mettrez au service de votre progression professionnelle. Si vous ne travaillez pas, il peut être question d'une compétition amicale, voire d'une question administrative à traiter dans l'urgence.

Taureau

Mars se trouve à présent dans un secteur financier, mais qui est aussi celui des crises. Il se trouve qu'il y en a une en cours, et que le 2e décan la ressent plus que les autres. Mais avec Mars pour alliée, le 1er décan pourrait très rapidement remonter la pente et ce sera fait d'ici la fin du mois. Vous êtes en capacité, à l'heure actuelle, d'améliorer votre situation, même si vous avez souffert de la crise il y a encore très peu de temps.

Gémeaux

Mars s'oppose à vous et vous êtes probablement un peu remonté si vous êtes du 1er décan. Jusqu'au 27, vous risquez d'être en conflit avec un partenaire, affectif ou professionnel ; mais comme toujours, avec Mars cela se résoudra rapidement, surtout si vous ne jetez pas d'huile sur le feu et que vous adoptez une attitude conciliante. Cela dit, vous ne détestez pas la polémique, allez-y avec vos adversaires, pas avec vos proches.

Cancer

C'est votre secteur du travail qui sera sensible à l'entrée de Mars en Sagittaire. Avec Mars, il faut faire des efforts, mouiller la chemise, mais vous en aurez des satisfactions. D'abord celle du devoir accompli, qui est toujours agréable à ressentir, et ensuite vous dépenseriez une énergie qui, si elle restait inutilisée, se transformerait en nervosité et vous vous montreriez agressif avec ceux qui vous entourent. Allez, au boulot !

Lion

Vous avez tout à gagner, avec Mars, à prendre les choses en main et à être à l'initiative. Osez imposer vos volontés, faites preuve de courage, et vous serez fier de vous. Vous en avez déjà une bonne quantité en vous - de courage - mais vous en aurez encore plus (1er décan jusqu'au 27) et vous serez gagnant sur toute la ligne si vous vous mettez au boulot et surtout si vous acceptez d'en faire plus. Ce qui sera certainement le cas !

Vierge

L'ambiance sera un peu électrique en famille avec Mars en Sagittaire. Si vous êtes du 1er décan, vous serez irritable, susceptible et prendrez tout ce qu'on vous dira de travers. Cela ne durera que deux ou trois jours (1er décan, jusqu'au 27), mais vous serez très remonté pendant ce laps de temps. Cela dit, vous pouvez avoir choisi cette période pour faire des travaux chez vous, ou accueillir quelqu'un de la famille qui est un peu casse-pieds.

Balance

Ne craignez pas les discussions ou négociations, vous serez hyper convaincant avec Mars en Sagittaire. Les mots que vous choisirez seront de bonnes armes et iront droit au but. Le 1er décan saura, jusqu'au 27, dire ce qu'il pense sans mettre de filtre et cela peut jouer en sa faveur. Dans le cas contraire, si vous sentez que votre interlocuteur est choqué ou mal à l'aise, faites vite marche arrière et changez votre manière de vous exprimer.

Scorpion

Mars vous quitte et rejoint votre secteur d'argent, 1er décan. C'est pour en gagner plus que vous déploierez votre énergie, à moins qu'une grosse facture ne vous tombe dessus. Mais il se peut aussi que vous ayez une somme à réclamer : avec Mars, il faut souvent taper du poing sur la table et c'est ce que vous aurez intérêt à faire si jamais on vous doit de l'argent et que ça traîne. Le 1er décan sera satisfait d'ici le 27 décembre.

Sagittaire

Mars entre dans votre signe et y restera jusqu'au 24 janvier. Vos énergies seront très fortes mais vous les disperserez. Essayez de ne pas commencer dix choses à la fois. C'est souvent une de vos spécialités. Mais vous pouvez aussi avoir à vous battre contre un adversaire, à vous défendre, ou encore vous pouvez attraper un petit virus de saison et avoir de la fièvre. Bref, vous êtes à la fois très fort et très vulnérable.

Capricorne

La position de Mars nous indique que vous travaillez trop et que vous êtes fatigué. Vous manquez de ressort et c'est normal. Veillez à prendre des pauses au cours de la journée. Ce n'est pas forcément une bonne nuit de sommeil qui vous redonnera la forme ; en tout cas pas sur le plan mental. Pour cela, les pauses pour se recharger sont excellentes, surtout si vous prenez 10 minutes pour ne penser à rien et vous détendre à fond.

Verseau

Mars est bien placée, 1er décan jusqu'au 27 décembre, vous serez très actif pour améliorer l'impact de vos projets ou pour trouver des gens pour défendre les mêmes causes que vous. Vous avez souvent un petit côté militant et vous aimez convaincre les autres que vos idées sont les meilleures. Attention cependant, vous serez polémique, parfois dans la contradiction et vous risquez de voir le ton monter avec vos amis ou en famille.

Poissons

Si vous avez envie d'être performant, de faire des étincelles au boulot, il suffira d'être proactif, de faire ce qu'on vous demande et non ce que vous pensez qu'on vous demande. Votre signe a souvent pour travers d'interpréter ce que les autres disent, mais dans une logique qui n'est pas forcément la bonne. Vous entendez ce qu'on vous dit, mais pas forcément dans quel sens on vous l'a dit. Suivez simplement les instructions à la lettre.