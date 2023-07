L'horoscope du dimanche 9 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Comme chaque mois, la lune passe par votre signe et accentue à la fois votre sensibilité et votre réactivité. Les uns seront un peu trop susceptibles et se montrerons légèrement agressifs avec leur entourage dès qu’on leur fera une remarque, alors que les autres seront victimes de changements d’humeur. A priori cela ne concerne que le 1er et le 2e décan, le 3e étant toujours sous le charme d’une rencontre qui vous fait vibrer.

Taureau

Apparemment, vous n’aurez envie de rien faire aujourd’hui. Heureusement que c’est dimanche ! Peut-être que vous en avez fait beaucoup hier et que vous êtes légèrement fatigué... On a l’impression en tout cas que vous manquerez de ressort et que vous n’aurez qu’une envie c’est de profiter de votre jardin, si vous en avez un. Certains natifs du 3e décan seront encore dans une sorte d’ouragan passionnel.

Gémeaux

Vous aurez plein d’idées pour distraire ceux qui vous entourent et vous aurez des fourmis dans les jambes tellement vous aurez envie de concrétiser vos idées. Mais peut-être que vos proches n’auront pas la même énergie que vous ; il semble que vous ne serez pas tout à fait au diapason, en particulier si vous êtes du 1er et du 2e décan. En revanche si vous êtes du 3ème une relation passionnante vous occupe encore.

Cancer

Vous serez d’humeur à prendre les décisions, à vous sentir responsable de tous et à vous énerver si on ne fait pas ce que vous avez décidé de faire. Vous pourriez même vous mettre en colère si on ne vous obéit pas ! Il faut dit que la Lune est en Bélier et que vous aurez l’impression que tout le monde est indécis, que vos proches ne sont pas vraiment décidés à faire quelque chose alors que vous, vous avez la pêche.

Lion

C’est une bonne journée pour voyager, partir en vacances, et si vous ne partez pas de toute façon l’évasion sera au programme d’une manière ou d’une autre. En tout cas pour le 1er et le 2e décan. 3e décan, Vénus et Mars sont toujours conjointes chez vous et même si Mars a dépassé Vénus (d’un degré), vous êtes encore sujet à des émotions fortes, surtout né après le 20 août. Rencontre coup de foudre pour les uns, grosse dispute pour les autres.

Vierge

Mercure et Neptune ont une bonne connexion aujourd’hui et jusqu’à mardi. Les idées ne vous manqueront pas, 3e décan, vous serez même très inspiré si vous avez un projet en tête. Né autour des 20 et 21 septembre en particulier, vos neurones seront en ébullition. Attention, parfois même avec un bon aspect, on peut voir les situations sous un faux jour et faire des erreurs parce qu’on voudra trop croire à quelque chose d’utopique.

Balance

Vous êtes trop gentil ! Non, vraiment, vous devriez l’être un peu moins et poser vos limites à ceux qui vous entourent parce qu’ils profitent honteusement du fait que vous ne voulez que leur bien et que vous les faites passer largement avant vous. Ce sera encore d’actualité aujourd’hui avec la Lune en Bélier : vous serez trop préoccupé par les émotions et humeurs des uns et des autres. Sauf peut-être 3e décan, en pleine romance semble-t-il ?

Scorpion

Vous aurez du boulot en ce dimanche. Pas celui qui vous rapporte, mais celui que vous êtes obligé de faire dans la maison, la vôtre ou celle de vos parents, et même parfois dans votre jardin. Cela dit, c’est peut-être votre « hobby » qui vous absorbera autant. Il est bien sûr très différent chez les uns et chez les autres, mais le point commun aujourd’hui, c’est que vous serez obligé de faire preuve d’attention et de précision dans ce que vous faites.

Sagittaire

La Lune en Bélier nous indique que vous serez assez content de vous, en particulier de tout ce que vous avez programmé pour ce dimanche. D’après la conjoncture, il semble important que vous ayez des activités sportives... De préférence avec des amis et même, parfois, avec vos enfants. Si vous êtes quelqu’un qui a une activité artistique, vous serez plutôt bien inspiré est pareil, vous serez content de vous. Troisième décan, toujours amoureux ?

Capricorne

On ne peut pas dire que vous serez de très bonne humeur aujourd’hui. La Lune passe par le Bélier, c’est donc la famille qui vous fera cet effet... Et il est possible que l’un des membres de votre clan vous énerve beaucoup. On fera une petite exception pour ceux qui reçoivent le bon aspect de Jupiter, c’est-à-dire les natifs de fin décembre et début janvier : quoi qu’il se passe, vous serez positifs et il vous arrivera même d’être optimiste.

