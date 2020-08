L'horoscope du 27 août 2020

publié le 27/08/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3ème décan, né après le 10 avril, Vénus occupe à présent votre secteur de la famille et de la maison, il n'est pas impossible que vous vous soyez fâché avec un parent. La dissonance entre Vénus et Pluton révèle que vous mettez un mur entre vous et quelqu'un qui a de l'importance dans votre vie ; mais ça peut aussi être votre conjoint.

Taureau

Les bons influx que Mercure vous envoie, 2ème décan, laissent penser que vous êtes en train de bien vous organiser pour la rentrée, en particulier celle des enfants. Votre ingéniosité et votre sens pratique sont mis en valeur par Mercure en Vierge et vous saurez, à tout moment, trouver les bonnes solutions aux problèmes qui se posent.

Gémeaux

Vous serez sensible à la conjoncture du jour et il vous est conseillé de ne pas prendre vos rêves pour une réalité et de ne pas dépasser la limité côté dépenses. Je vous l'ai souvent dit, mais il se trouve que Vénus et Neptune sont reliées aujourd'hui et que vous préférerez vous faire plaisir plutôt que de considérer la réalité côté finances.

Cancer

Amour toujours pour certains natifs, mais ça ne tourne pas rond pour d'autres, qui semblent être incapables de prendre des décisions ou parfois de se déplacer. En cause, encore et toujours la dissonance Mars/Saturne qui perdure mais elle se défera la semaine prochaine et vous serez peut-être moins gêné que ces derniers temps.

Lion

Vous trouverez que les autres chipotent, qu'ils manquent de générosité. Il est vrai que vous avez l'impression de donner beaucoup et de ne pas avoir de retour. Mais c'est souvent le cas en période Vierge où vous êtes plus en demande de preuves concrètes de la générosité des autres, par rapport à vos demandes et vos besoins, autant affectifs que matériels.

Vierge

Vénus et Neptune sont parfaitement alignées aujourd'hui, vous aimerez tout le monde, mais attention à ne pas prendre vos rêves pour une réalité. Vous serez sûrement sous le charme de quelqu'un, ou très heureux de vous retrouver au sein d'un groupe dont vous partagez les idées, voire les croyances. Un bon moment pour ceux nés autour des 11, 12 septembre.

Balance

Vous aussi vous serez sous le charme de Vénus et Neptune, mais de manière très discrète. Si vous êtes amoureux, cela se devinera plus que ça ne se verra. Timidité, peur que ce que vous ressentez ne soit pas partagé ? En tout cas, vous resterez sur la réserve mais cela ne vous empêchera pas d'éprouver des sentiments très forts... que vous contrôlerez.

Scorpion

Encore plus que les autres, vous serez sensible à la magie de l'harmonie entre Vénus et Neptune. Vous aurez la certitude d'aimer et d'être aimé. L'amour circulera entre vous et l'autre, qu'il s'agisse d'amitié, d'amour filial ou religieux, vous ne mettrez aucune barrière. Notamment si vous êtes né autour des 10 et 11 novembre.

Sagittaire

Vous pourriez vous poser des questions, douter de vos sentiments ou de ceux de l'autre, mais il me semble que c'est quand même assez fréquent ces temps-ci. Notamment pour ceux qui sont nés vers les 10 et 11 décembre, vous ne parvenez pas à vous sortir d'une relation de dépendance et les efforts que vous faites sont vains. Pour le moment.

Capricorne

La Lune atteindra votre signe vers 19h30 et en principe vous passerez une agréable soirée en bonne compagnie. Amicale pour les uns, amoureuse pour les autres. Toutefois, certains ne seront pas d'une compagnie très agréable, non seulement ce soir mais demain et samedi car la Lune dans votre signe va former des dissonances, surtout 3ème décan. Nous en reparlerons.

Verseau

Nous parlions de vos moyens hier et il est vrai que vos moyens d'action semblent limités en ce moment par la dissonance Mars/Saturne. Mais vous n'êtes pas le seul ! En outre, Mars est plutôt bien placée par rapport au Verseau et vous pourriez forcer les choses ; mais ce n'est pas le moment, vous êtes face à une situation sur laquelle vous n'avez aucun contrôle.



Poissons

Pour vous, Vénus et Neptune ont les yeux de l'amour, mais est-ce un amour réel ou un amour imaginaire, idéalisé, et qui ne pourra pas résister pas à la réalité ? A un moment ou à un autre, vous serez bien obligé de constater que vous faites fausse route et que si vous voulez une vraie relation, il faut renoncer à vos rêves.