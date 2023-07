La chanteuse Pink reçoit un brie de Meaux en plein concert

Pink s'est produite la semaine dernière à Londres à Hyde Park. La star pop rock déjantée avait toujours sa coupe courte blond peroxydé et une belle robe rose bonbon.



Sur une vidéo du concert diffusée partout sur les réseaux sociaux désormais, on voit la chanteuse sur scène faire des gestes, pointer du doigt, remercier les mains jointes, sourire, faire oui de la tête… tout en continuant de chanter.

Les spectateurs ont vu l'artiste se pencher et récupérer, non pas une petite culotte de fan, mais une meule de brie de Meaux bien français cette fois, dans sa boîte ! Plutôt sympa comme cadeau... Surtout quand on sait qu'elle a reçu un jour plus tôt, un autre étonnant cadeau d'un fan.

Toujours sur scène, Pink a reçu un sachet rempli de cendres humaines, la mère du fan en question. Sur une vidéo, on peut entendre Pink demander au micro : "C’est ta maman ? … Je ne sais pas quoi faire de ça".

Un moment de malaise, mais là encore, la chanteuse continue de chanter, après avoir reposé le sachet sur scène, faisant preuve de son sang-froid.



