L'épisode caniculaire de juin a provoqué 580 décès supplémentaires en France

publié le 28/07/2017 à 20:27

Le bilan est sans commune mesure avec celui des canicules de 2003 et 2005. Pour autant, la vague de chaleur du mois de juin dernier a engendré 580 décès supplémentaires en France, selon une estimation publiée vendredi 28 juillet par le ministère de la Santé. L'agence sanitaire Santé publique France a observé une hausse de 6% des indicateurs de mortalité, qui a touché "plus particulièrement les 15-64 ans". Et contrairement aux précédents épisodes caniculaires, il n'y a "pas eu d'excès significatif de mortalité" chez les 65 ans et plus.



Selon Jean-François Toussaint, médecin et professeur de physiologie à l'université Paris Descartes, il y a une explication, dûe à la vague de froid connue au début de l'hiver. "Les personnes âgées, personnes vulnérables, ont connu une surmortalité importante lors des deux premiers mois de cet hiver 2016-2017. L'impact a déjà eu lieu", estime le Professeur.

Selon le document publié par le ministère, "plusieurs décès avec un lien suspecté avec la chaleur ont été signalés sur le lieu de travail des personnes". Plusieurs décès liés à un effort physique ont également été recensés. "Tous les éléments de prévention sont à rappeler", insiste Jean-François Toussaint, qui détaille : "la brumisation, l'hydratation", ainsi que le fait de garder volets et fenêtres fermés, "dans son habitation ou son lieu de travail", et de les ouvrir "le soir, dès que les courants d'air sont possibles".