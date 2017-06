Canicule : les compagnies des eaux mettent en place des plans sécheresse

publié le 23/06/2017 à 07:23

Ces derniers jours, nous avons consommé entre 10 et 15% d'eau en plus, surtout pour les douches. Le groupe Saur (le numéro 3 de l'eau en France, avec 10 millions de clients) a dû fournir en plus cette semaine l'équivalent de la consommation d'une ville comme le Havre. Il a donc mis en place un plan sécheresse. Car en période de canicule, il y a un autre problème : les tuyaux lâchent à cause de la chaleur qui dilate le métal. Il y a beaucoup de fuites. Saur a installé des centaines de capteurs sur son réseau qui préviennent s'il y a un début de fuite quelque part. Cela permet immédiatement de baisser la pression à distance pour en éviter une plus grosse.



Tout cela, il y a cinq ans encore, se faisait sur le terrain. Des agents avec bottes et casques allaient contrôler des milliers de kilomètres de tuyaux. Là, tout est connecté et relié à un poste de pilotage pour gérer au mieux la ressource. L'eau du robinet peut venir de rivières, d'étangs et surtout de nappes phréatiques. Or 70% des nappes sont a des niveaux trop bas.

Pour éviter des coupures d'eau, les compagnies essaient aussi de sensibiliser leurs clients. La priorité évidemment c'est la santé, il faut se rafraîchir. Mais pour que tout le monde continue d'avoir de l'eau, tant pis pour la pelouse si elle grille ou la voiture si elle sale et pleine de poussière. Il y a des choses qui peuvent attendre.