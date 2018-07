L'épidémie de rougeole gagne du terrain

publié le 30/01/2018 à 08:06

Depuis le mois de novembre, 150 cas de rougeole ont été recensés, dont 25 hospitalisations. Selon l'Agence régionale de santé (ARS), il y a 6 nouveaux cas déclarés par jour avec des foyers en Gironde (majoritairement), en Dordogne, en Charente et dans la Vienne. L'ARS appelle à la vigilance et demande à la population de vérifier sa vaccination.



"La progression est inquiétante. Dès qu'un phénomène épidémique existe, on est toujours ennuyé de voir progresser une maladie qu'on aurait pu éviter", indique le Pr François Bricaire, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, invité de RTL.

La rougeole est l'une des maladies les plus contagieuses. Elle touche les enfants mais aussi les jeunes adultes. "C'est une maladie qui se caractérise par de la fièvre, on a le nez qui coule, les yeux qui pleurent, on se met à tousser. Surtout apparaît une éruption cutanée, qui va évoluer sur plusieurs jours", précise le Pr François Bricaire. La rougeole peut entraîner des complications neurologiques très graves, "sources de séquelles particulièrement dramatiques" d'après l'infectiologue.

L'élimination de la rougeole est possible grâce à la vaccination. En Gironde, en 2015, la couverture contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) oscille entre 70 et 80% chez les enfants de 2 ans. "C'est très insuffisant avec la rougeole. Si on veut avoir une couverture pour l'ensemble de la population, alors il faut une vaccination qui dépasse les 90%", insiste le Pr François Bricaire.