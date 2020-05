publié le 07/05/2020 à 21:01

A la Une de l’heure du crime ce soir, une affaire qui remonte au 1er octobre 1968 : Ce jour-là, on découvre sur une décharge des Yvelines, le cadavre de Stevan Markovic. Il s’agit d’un Yougoslave, homme à tout faire et secrétaire d’occasion de l’acteur Alain Delon. Un peu playboy, mais aussi petit délinquant, soupçonné d’avoir fait chanter des personnalités, ayant participé à certaines parties fines.



L’affaire allait tenir la une de l’actualité pendant près de 7 ans. Elle touche à la fois le milieu du show-business, et celui de la pègre, avec l’implication d’un truand notoire du milieu Corse de Paris. Mais elle devient une véritable affaire d’État, lorsque des rumeurs qui se révéleront totalement fausses par la suite, semblent impliquer Claude Pompidou et son mari, Georges Pompidou, l’ancien premier ministre du Général de Gaulle, dont le destin politique a failli basculer cette année-là…



L’affaire n’a jamais été résolue officiellement, Il n’y a jamais eu de procès ! Le principal accusé, un « beau voyou », selon l’expression policière, François Marcantoni, ami proche d’Alain Delon, a finalement bénéficié d’un non-lieu après quelques mois de prison.

Une affaire qui témoigne, comme nous le confirment les invités de L’heure du Crime, que le monde politique peut-être, brutal et surtout sans pitié !





Nos invités

Jean-Yves Le Naour, historien et co-réalisateur, avec Claude Codon, du documentaire France 5 intitulé "L'affaire Markovic - Coup bas chez les Gaullistes", diffusé en octobre 2019.

Jean-Pax Mefret, journaliste et écrivain, auteur de l'ouvrage "La Sale Affaire Markovic" paru aux Editions Pygmalion, en 2011. A également participé au documentaire France 5 de Jean-Yves Le Naour.

Jean Garrigues historien, spécialiste d’histoire politique et auteur des livres "Les scandales de la République - De Panama à l'affaire Benalla" paru chez Nouveau Monde Editions, ainsi que "La république des traîtres" aux éditions Tallendier.

Soumettre une affaire

