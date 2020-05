L'affaire Xavier Philippe, condamné pour le meurtre de son associé.

publié le 27/05/2020 à 21:01

A la Une de l'émission, l’histoire d’un homme, Xavier Philippe, condamné en 2010, à 30 ans de réclusion criminelle pour l’assassinat d’un de ses associés, retrouvé assassiné le 17 mai 2005, dans d’étranges circonstances, dans un bois, à Sucy-en-Brie. Le corps découvert par un promeneur, est vêtu d’un blouson de motard. Il porte des bottes en cuir. Il a encore au bras, un casque de moto. Il gît, face contre terre, dans une mare de sang. Il a été abattu de plusieurs balles dans la nuque, tirées à bout portant. Les policiers l’identifient immédiatement grâce à ses papiers d’identité : Il s’appelle Christophe Belle.



Il est boulanger-pâtissier. A quelques mètres du corps, les enquêteurs découvrent un sachet plastique qui contient quelques grammes de cocaïne. La moto de la victime est retrouvée à quelques centaines de mètres de là, sur le parking d’un lycée. L’autopsie révèle l’heure de la mort : entre 2 et 4 heures du matin. Trafic de drogue ? Ou faux indice laissé là, en évidence, pour brouiller l’enquête ? Que pouvait faire le boulanger en pleine nuit dans un endroit qu’il ne connaissait pas, d’après ses proches ?





L’associé de Christophe Belle, Xavier Philippe va devenir le suspect n°1 de la Brigade criminelle chargée de l’enquête. En fouillant sa vie, ils ont découvert un étrange personnage, au passé criminel long et varié, avec une vie environnée de mystères. Disparitions, accidents, incendies, tentatives de meurtres… Force est de constater que les anciens associés de Xavier Philippe ont accumulé les malheurs.



C’est ainsi qu’il sera condamné définitivement en 2010 par la cour d’assises de Melun, à 30 ans de réclusion criminelle pour ce meurtre qu’il continue encore à nier aujourd’hui. Selon lui, il a été condamné à tort et son avocat M° Philippe Sarda nous confirmera ce soir qu’il compte entamer prochainement une demande en révision. La suite… en écoutant le podcast en haut de cet article !





Nos invités

Philippe Sarda, avocat au barreau de Paris, avocat de Xavier Philippe.

Stéphane Boucher, journaliste, réalisateur de "Chroniques Criminelles" diffusée sur TFX.

