publié le 20/05/2020 à 21:01

Jacques Pradel et ses invités ouvrent le dossier d’une affaire bouleversante, l’enlèvement et l’assassinat d’un petit garçon de 11 ans. Le 26 mai 1964, le petit Luc Taron, dont le nom sera bientôt connu de toute la France, avait fugué de chez ses parents après une dispute stupide. Son corps est retrouvé le lendemain à l’aube, dans les bois de Verrières-le-Buisson…



Pendant 40 jours, l’assassin joue au jeu du chat et de la souris avec la police, avec la presse, et avec la famille de l’enfant. Il revendique le meurtre en se nommant lui-même : « L’étrangleur » ! Il appelle même la rédaction de Radio Luxembourg, qui allait bientôt devenir RTL, pour signaler le vol de sa propre voiture ! Le journaliste Jacques Bal lui répond et les services techniques de la station enregistrent la conversation dont vous entendrez un extrait dans ce podcast.

Après cela Lucien Léger inonde littéralement la presse, les radio et même la police à qui il fait parvenir une cinquantaine de lettres anonymes signée… « L’étrangleur » ! Il finira par être arrêté le 5 juillet 1964. Condamné à perpétuité en 1966, il deviendra le plus ancien prisonnier de France, avant d’être libéré en 2005 après 41 ans d’incarcération. Il mourra trois ans plus tard, de mort naturelle. Cinquante ans après ce qui demeure une des plus grandes affaires criminelles de l’après-guerre, Jacques Pradel rouvre le dossier avec ses invités, pour vous dire qui était vraiment Lucien Léger.





Nos invités

Stéphane Troplain, et Jean-Louis Ivani du livre auteurs du livre « Le voleur de crimes » (Ed. du Ravin Bleu)

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.