L’affaire Pascal Jardin: le procès en appel

publié le 17/09/2018 à 22:40

L'édito de Jacques Pradel





A la Une, l’affaire du meurtre de Christelle Blétry, une étudiante âgée de 20 ans, violée et assassinée de 123 coups de couteau en décembre 1996 près de Blanzy, un petit village de Saône et Loire. 18 ans plus tard, un homme est identifié grâce à son ADN. Il avoue, puis se rétracte, et il est condamné à perpétuité en 2014. Le procès en appel de cet homme qui continue à nier les faits, s’ouvre Jeudi prochain devant la cour d’appel de Dijon. Nous revenons sur l’ensemble du dossier avec Marie-Rose Bletry, la mère de Christelle.

