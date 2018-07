L’affaire Jessy Travaglini

publié le 29/06/2017 à 11:25

L'édito de Jacques Pradel





A la Une de l’Heure du Crime aujourd'hui, l’histoire d’une rivalité amoureuse qui tourne au drame. Selon l’expression d’un expert psychiatre, il s’agirait d’un « crime passionnel à l’envers ».

En effet, dans cette affaire, c’est la maîtresse qui tue la femme de son amant parce que celui-ci veut mettre fin à leur relation et quitter la région avec son épouse légitime.



Mais c’est aussi l’histoire d’un scénario machiavélique qui a valu à son auteur une condamnation à 30 ans de réclusion par la Cour d’assises du Vaucluse, en février 2016.



Son procès en appel va s’ouvrir mardi prochain devant la cour d’assises de Nîmes. A cette occasion, nous revenons sur l’ensemble du dossier avec mes invités…

Nos invités

Jim Gassmann, journaliste à Vaucluse Matin, Me Laurent Pénart, avocat au barreau de Carpentras, ancien bâtonnier, avocat de la famille d'Eloïse Bagnolini, Me Luc Abratkiewicz, avocat au barreau de Montpellier, avocat avec Me Frank Berton de Jessy Travaglini, Me Bertrand Pin, avocat au barreau de Toulon, avocat d'Alain Castel.





