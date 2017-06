L'affaire Edouard Stern

publié le 26/06/2017 à 10:30

A la Une de l’Heure du Crime aujourd'hui : la mort d’un banquier à la vie tumultueuse, retrouvé abattu dans son appartement de Genève, vêtu d’une combinaison en latex !

Edouard Stern était un banquier d’affaire peu connu du grand public, mais qui faisait partie du Ghota de la finance internationale. Le lundi 28 février 2005, on découvre qu’il a été assassiné, vraisemblablement au cours d’une séance sado-maso.



Dérapage au cours d’un jeu sexuel ? Vengeance ? Crime passionnel ? Contrat commandité par la mafia russe avec qui il était peut-être en relation ?



Toutes ces hypothèses seront évoquées par les enquêteurs de la brigade criminelle de Genève, avant d’aboutir à l’arrestation et aux aveux de la maîtresse du banquier, une demi-mondaine française, Cécile Brossard, qui sera condamnée à 8 ans et six mois de prison, à l’issue de son procès, en juin 2009.



Avec mes invités, l’écrivain Régis Jauffret et Jean-Alphonse Richard, le chef du service police-justice d’RTL, nous allons décrypter cette affaire aux parfums d’argent, de sexe, de pouvoir et de mort.



Nous parlerons aussi de la personnalité du banquier qui est souvent apparu au cours de l’instruction et du procès comme un coupable, plus que comme une victime !

Régis Jauffret, écrivain, auteur du livre « Sévère », inspiré de l’affaire Stern et paru en 2010 aux éditions Seuil,

Sévère de Régis Jauffret (Seuil, 2010).

Jean-Alphonse Richard, chef du service Police-Justice d’RTL, Me Pascal Maurer, avocat au barreau de Genève, ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Genève, avocat avec Me Alex Reymond de Cécile Brossard.



