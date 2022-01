L'affaire Gournier, l'énigme de la seringue

Le 30 novembre 1999, la femme de ménage du couple Gournier cherche à entrer dans le pavillon du couple, mais personne ne répond. André et Geneviève Gournier ouvrent rapidement la porte habituellement, mais ce matin personne n'est là. Les voisins sont vite alertés.

Les pompiers forcent la porte d'entrée. Ils entendent la télévision qui fonctionne dans le salon et découvrent André Gournier habillé comme s'il allait sortir qui git de tout son long sur le canapé. Geneviève Gournier, son épouse, se trouve sur le fauteuil à côté. Les pompiers ont le sentiment que la vie s'est subitement arrêté dans cette maison.

Les décès du mari et de la femme sont aussitôt constatés. Aucun désordre ne règne dans le domicile du couple, pas de trace d'effraction et pas de lettre pouvant expliquer cette scène qui ressemble à un suicide. Une enquête pour recherche des causes de la mort est ouverte.

Nos invités

Me François Saint-Pierre, avocat de Jean-Paul Gournier

Me André Buffard, avocat de la partie civile

Yves Bordenave, journaliste au Monde