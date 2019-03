L’affaire des 7 moines de Tibhirine

publié le 12/12/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Samedi dernier, une première en terre musulmane, l’Eglise catholique a béatifié "19 martyrs d'Algérie" dont 15 Français, deux Espagnoles, un Belge et une Maltaise, assassinés entre 1994 et 1996, pendant la guerre civile en Algérie. Une cérémonie qui s’est déroulée à Oran, en présence des autorités politiques et religieuses algériennes et françaises, des catholiques et des musulmans qui ont aussi honoré la mémoire des dizaines de milliers de victimes de cette terrible guerre civile. Parmi les béatifiés, les 7 moines de Tibhirine, que leurs ravisseurs, jamais formellement identifiés avaient décapité dans une tragique mise en scène en 1996.





Vingt-deux ans après les faits, il reste encore beaucoup de questions sans réponses :

Les moines de Tibhirine ont-il été tués par les islamistes du GIA ou sont-ils morts à la suite d’une méprise de l’armée algérienne?

Etaient-ils, comme certaines rumeurs l’ont affirmé, des informateurs des services français? Ont-ils dénoncés des islamistes au pouvoir algérien?

Nos invités

René Guitton, écrivain, éditeur, auteur du livre « En quête de vérité, le martyr des moines de Tibhirine » chez Calmann Levy 2011, Me Patrick Baudouin, du barreau de Paris, avocat des familles des victimes et Président d’honneur de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme.